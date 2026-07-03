Viatura da BM que iria prender suspeito de roubar carro no bairro Menino Deus se envolve em acidente na Ipiranga  

Uma viatura da Brigada Militar (BM) se envolveu em um acidente na noite desta quinta-feira (2) na esquina das Avenidas Ipiranga e Érico Verissimo, no bairro Azenha, em Porto Alegre. A colisão ocorreu por volta de 20h30min.
O veículo da Brigada colidiu com uma Fiorino, que acabou atingindo um pedestre. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico — o estado de saúde dela não foi divulgado.
A viatura se deslocava até o Hospital de Pronto Socorro, para prender um suspeito de assalto que aconteceu pouco antes na Rua Botafogo, no bairro Menino Deus. Ele deu entrada com ferimento na mão.
De acordo com a BM, a viatura trafegava na Avenida Ipiranga, quando aconteceu a colisão com a caminhonete, que vinha na Avenida Érico Verissimo. Um homem que atravessava a rua foi atingido pela Fiorino.
Após o acidente, outra viatura foi deslocada para efetuar a prisão no Hospital de Pronto Socorro.
O assalto
O assalto na Rua Botafogo foi registrado por volta das 19h. Dois assaltantes abordaram uma mulher em um HB20 e levaram o carro dela. O trecho da rua estava sem luz no momento do crime.
Uma guarnição da Brigada Militar (BM) fazia patrulhamento no local no momento do crime. Os policiais abordaram a dupla, que teria avançado com o carro contra os PMs — eles não se feriram.
Os brigadianos atiraram contra eles, que mesmo assim conseguiram fugir. Um cerco foi montado no bairro Menino Deus na tentativa de encontrar a dupla.
Um suspeito foi localizado com o carro na Avenida Padre Cacique. O outro é o que deu entrada no Hospital de Pronto Socorro.