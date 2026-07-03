Porto Alegre

Em Porto Alegre
Notícia

Viatura da BM que iria prender suspeito de roubar carro no bairro Menino Deus se envolve em acidente na Ipiranga  

Veículo da Brigada estava a caminho do Hospital de Pronto Socorro, onde homem apontado por assalto deu entrada

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Rochane Carvalho

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