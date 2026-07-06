Porto Alegre

Patrimônio histórico
Notícia

"Vai dar um up": casarão de 1918 receberá novo empreendimento no bairro Bom Fim 

Endereço que já foi comércio e ponto da noite espanhola abrigará uma estrutura de moradia compartilhada em Porto Alegre

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Bruna Oliveira

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