"Vai dar um up": casarão de 1918 receberá novo empreendimento no bairro Bom Fim 

Um casarão histórico que já abrigou comércio e foi ponto da noite espanhola em plena boemia de Porto Alegre se prepara para receber um novo empreendimento no bairro Bom Fim. É um sobrado de 1918, na esquina da Rua Doutor Barros Cassal com a Avenida Osvaldo Aranha. O endereço abrigará uma nova estrutura de moradia compartilhada na Capital.

Em preparativos finais para entrar em obras, o ponto será a oitava unidade em Porto Alegre da Rent Coliving, empresa gaúcha que aposta em aluguéis em prédios revitalizados. O edifício pertence ao patrimônio cultural do município e, por isso, precisa de aval para ser modificado. Finalizados os trâmites com a Prefeitura, a expectativa é de que as obras se iniciem ainda no segundo semestre deste ano.

Proprietária da Rent, Gabriella Fuga diz que a fachada do prédio será mantida e que um novo edifício será erguido atrás da estrutura histórica para abrigar as 42 unidades individuais de moradia.

— Estamos há um ano fazendo o projeto e agilizando as liberações com os órgãos. Nosso objetivo é inaugurar para a Copa do Mundo de futebol feminino, que terá Porto Alegre como uma das sedes no ano que vem. O sonho é receber aqui uma das seleções — projeta a empresária.

Leia Mais Osvaldo Aranha: avenida que ditou tendências no comércio e na boemia vive nova fase em Porto Alegre

Este vai ser o primeiro empreendimento da marca com construção própria. Os demais pontos foram instalados em prédios já existentes reformados, os chamados "retrofits". Além dos quartos individuais, o prédio no Bom Fim terá espaços compartilhados para coworking, salas de TV, cozinha e terraço com churrasqueira aberta.

As moradias compartilhadas viraram tendência em Porto Alegre nos últimos anos. Os negócios se espalham especialmente próximos às universidades e onde há grande circulação de estudantes e público jovem. Justamente pela localização privilegiada nestes quesitos, a expectativa é de que o coliving traga mais vida para a quadra.

— É uma ponta da avenida tão linda por causa da Redenção. A vista é maravilhosa! O que a gente trabalha é o reviver e o trazer a vida de forma compartilhada. As pessoas vivem em colivings não só pela flexibilidade ou pela conveniência financeira, mas para criar vivências em comunidade, criar vínculos coletivos — diz Gabriella.

A empresa também estuda convidar um negócio para ocupar o térreo do prédio.

Expectativa na vizinhança

Os comércios no entorno estão ansiosos pela chegada de um novo empreendimento no local. A expectativa dos vizinhos é de que a unidade traga movimento para a rua.

— Vai dar um up! Aqui é o coração do Bom Fim. O bairro começou por aqui, e não merece estar neste abandono — celebra Gilson Piccoli, proprietário da loja de estofaria Couro D’Italia, instalada há três anos na Barros.

Valor paisagístico

A construção que receberá o coliving é considerada de estilo eclético, conceito arquitetônico que vigorou no início do século 20, anterior ao Art Déco. Conforme a arquiteta e urbanista Luciana Nunes Silva, é um tipo que combina elementos e conceitos de diversos estilos e períodos — neste caso, elementos decorativos de arquitetura greco-romana com simetrias geométricas mais fortes, por isso "eclético". O estilo é muito semelhante a outras várias construções existentes no 4º Distrito da Capital.

O prédio é inventariado pela prefeitura de Porto Alegre na categoria Estruturação. Luciana explica que a classificação é uma forma de manter lotes lindeiros em suas fachadas originais, preservando também o entorno de obras tombadas.

Na prática, portanto, significa que apenas a sua fachada precisa ser preservada em caso de novas intervenções, e que toda a intervenção nesses lotes deve ser aprovada também pelos órgãos competentes de proteção ao patrimônio histórico.

— Em teoria, a Estruturação é para manter forma e altura, não necessariamente o estilo. É pelo valor paisagístico, pelo fato de estar ao lado de prédio tombado — explica Luciana.

Neste caso, o tesouro tombado é a vizinha Capela do Senhor do Bom Fim.