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Tubulação rompe e aeroporto Salgado Filho tem vazamento de água; veja vídeo 

Problema aconteceu na área de desembarque internacional. Fraport afirma que situação não teve relação com a chuva

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Kathlyn Moreira

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