Tubulação rompe e aeroporto Salgado Filho tem vazamento de água; veja vídeo 

Uma tubulação de água potável rompeu na manhã desta terça-feira (28) no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, causando vazamento na área de desembarque internacional, no primeiro piso.

Segundo a Fraport, que administra o aeroporto, o problema não teve relação com a chuva. O rompimento da conexão hidráulica aconteceu por volta das 7h45min e foi totalmente contido às 8h15min. Ainda conforme a concessionária, às 9h equipes finalizaram a limpeza do local.

Apesar do vazamento de água, o aeroporto funciona normalmente nesta terça-feira.

No começo do mês, um rompimento de tubulação fez parte do forro do teto desabar no terceiro piso do aeroporto. A Fraport nega que haja relação entre os dois casos.

Na ocasião, a área do desembarque doméstico foi a mais atingida. Contudo, outros pontos do terminal foram afetados. Não houve nenhum impacto em voos.

Suspensão na segunda-feira

No fim da tarde de segunda-feira (27), o aeroporto chegou a ter operações suspensas em razão da instabilidade. De acordo com a Fraport, às 17h16min as atividades de pouso e decolagem foram suspensas devido a alta incidência de raios no entorno. O serviço foi retomado às 17h57min.

Em razão disso, foram registrados quatro atrasos de pousos e sete de decolagens, além de um voo que seguiu para Curitiba.

Veja nota da Fraport na íntegra

Na manhã desta terça-feira (28/07), ocorreu o rompimento de uma tubulação de água potável no primeiro piso do Aeroporto de Porto Alegre, em um espaço na área de desembarque internacional.

O vazamento ocorreu devido ao rompimento de uma conexão hidráulica, por volta das 7h45, e foi totalmente contido às 8h15.

Às 9h, equipes finalizam a limpeza do local.