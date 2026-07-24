Troncos e destroços levados pela chuva invadem praia e interrompem operação do Catamarã no Guaíba

Resíduos invadiram Praia da Alegria, em Guaíba. Cristiano Dalcin / Grupo RBS

A travessia de Catamarã entre Porto Alegre e Guaíba, na Região Metropolitana, está suspensa desde o fim da tarde de quinta-feira (23) devido ao grande volume de troncos, madeiras e entulhos que flutuam no Guaíba após a forte chuva que atingiu o Estado na última semana.

Na Praia da Alegria, destroços se acumulam nesta sexta-feira (24). Veja foto acima.

Segundo a Catsul, empresa responsável pela travessia, o material que flutua na água representa risco para a navegação e impede a circulação segura das embarcações.

Além dos detritos, o aumento do nível do Guaíba e a força da correnteza contribuíram para a decisão de suspender o serviço.

A interrupção não tinha previsão de término até a publicação desta matéria. Conforme a empresa, as condições atuais não permitem a retomada das viagens.

A Catsul afirma que a prioridade é garantir a segurança dos passageiros e da tripulação. Por isso, o funcionamento da linha permanecerá interrompido até que o cenário seja considerado adequado para a navegação.