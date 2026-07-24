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Notícia

Troncos e destroços levados pela chuva invadem praia e interrompem operação do Catamarã no Guaíba

Cenário precisa estar adequado para as condições de navegação

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