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Tendência é de que o Guaíba fique perto da cota de alerta, diz Defesa Civil do RS

Projeção ocorre devido a elevação de rios que deságuam no Taquari 

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