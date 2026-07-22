Tendência é de que o Guaíba fique perto da cota de alerta, diz Defesa Civil do RS

Ruas de Porto Alegre registraram alagamentos nesta terça. Duda Fortes / Agencia RBS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou na noite desta terça-feira (21) informações sobre os efeitos da chuva intensa que atinge o Estado nesta semana. Segundo o órgão, na Região Metropolitana, a previsão aponta para a elevação do nível do Guaíba entre 24 e 72 horas.

A tendência é de que o lago fique próximo do nível de alerta nas estações do Cais e do Gasômetro, em Porto Alegre. Contudo, até o momento, não há previsão de que alcance a cota de inundação. Isso ocorre devido à elevação do nível do Rio Taquari.

Nos últimos dias, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC) acompanhou a atuação do sistema meteorológico que provocou chuva intensa e temporais em diversas regiões do Rio Grande do Sul.

Com o avanço das tempestades para outras regiões do Estado, como as áreas próximas aos municípios de Marau e Nova Prata, onde ficam as nascentes dos rios Guaporé, Carreiro e da Prata, e que deságuam no Rio Taquari, a tendência é de que o nível deste rio continue subindo nos próximos dias, à medida que a água escoa pelos seus afluentes.

De acordo com as equipes do CMDEC, essa elevação começou a ser percebida nesta terça-feira (21). A partir da tarde de quarta-feira (22), o cenário mais crítico estimado traz a possibilidade de o Taquari atingir levemente a cota de inundação, a partir de Encantado, com maior atenção para os municípios de Estrela e Lajeado.

Ainda segundo a Defesa Civil, neste momento, não há expectativa de transbordamentos significativos ou de inundações de grande porte que atinjam áreas extensas das cidades.

Chuva intensa causa problemas no Estado

Nesta terça-feira (21), mais de 70 municípios registraram problemas relacionados à intensa chuva que atinge o RS. O Rio Pardinho, em Santa Cruz do Sul, atingiu a cota de inundação, e a Defesa Civil emitiu alerta de risco alto para elevação dos rios Taquari e Caí.

Houve destelhamentos, alagamentos, um idoso precisou ser resgatado de dentro de um carro submerso e um ônibus foi arrastado pela correnteza. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

Falta de luz

Dados do início da noite desta terça-feira (21) indicavam que o Rio Grande do Sul tinha 13.152 clientes sem luz devido à chuva intensa e às rajadas de vento. Na área de concessão da RGE, eram 10,5 mil clientes desabastecidos.