Tendência é de que o Guaíba fique perto da cota de alerta, diz Defesa Civil do RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou na noite desta terça-feira (21) informações sobre os efeitos da chuva intensa que atinge o Estado nesta semana. Segundo o órgão, na Região Metropolitana, a previsão aponta para a elevação do nível do Guaíba entre 24 e 72 horas.
A tendência é de que o lago fique próximo do nível de alerta nas estações do Cais e do Gasômetro, em Porto Alegre. Contudo, até o momento, não há previsão de que alcance a cota de inundação. Isso ocorre devido à elevação do nível do Rio Taquari.
Nos últimos dias, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil Estadual (CMDEC) acompanhou a atuação do sistema meteorológico que provocou chuva intensa e temporais em diversas regiões do Rio Grande do Sul.
Com o avanço das tempestades para outras regiões do Estado, como as áreas próximas aos municípios de Marau e Nova Prata, onde ficam as nascentes dos rios Guaporé, Carreiro e da Prata, e que deságuam no Rio Taquari, a tendência é de que o nível deste rio continue subindo nos próximos dias, à medida que a água escoa pelos seus afluentes.
De acordo com as equipes do CMDEC, essa elevação começou a ser percebida nesta terça-feira (21). A partir da tarde de quarta-feira (22), o cenário mais crítico estimado traz a possibilidade de o Taquari atingir levemente a cota de inundação, a partir de Encantado, com maior atenção para os municípios de Estrela e Lajeado.
Ainda segundo a Defesa Civil, neste momento, não há expectativa de transbordamentos significativos ou de inundações de grande porte que atinjam áreas extensas das cidades.
Chuva intensa causa problemas no Estado
Nesta terça-feira (21), mais de 70 municípios registraram problemas relacionados à intensa chuva que atinge o RS. O Rio Pardinho, em Santa Cruz do Sul, atingiu a cota de inundação, e a Defesa Civil emitiu alerta de risco alto para elevação dos rios Taquari e Caí.
Houve destelhamentos, alagamentos, um idoso precisou ser resgatado de dentro de um carro submerso e um ônibus foi arrastado pela correnteza. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.
Falta de luz
Dados do início da noite desta terça-feira (21) indicavam que o Rio Grande do Sul tinha 13.152 clientes sem luz devido à chuva intensa e às rajadas de vento. Na área de concessão da RGE, eram 10,5 mil clientes desabastecidos.
Já na área da CEEE Equatorial, eram pelo menos 3.052 clientes sem luz nos principais municípios afetados durante o início da noite: Viamão, Bagé, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha.