Porto Alegre

Impacto no aeroporto 
Notícia

Temporal desvia voo do Peru que chegava a Porto Alegre

A suspensão de atividades no Salgado Filho durou 12 minutos na manhã deste sábado (11)

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Isabela Daudt*

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