Temporal desvia voo do Peru que chegava a Porto Alegre

O temporal que atingiu Porto Alegre e Região Metropolitana na manhã deste sábado (11) desviou um voo do Peru que chegava a Porto Alegre. A suspensão de atividades no solo foi de 12 minutos.
Um voo da Latam que vinha de Lima, no Peru, com destino a Porto Alegre precisou ser desviado pela companhia aérea para o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná. A previsão de chegada no Salgado Filho era às 6h20min de hoje.
Na sequência, a mesma aeronave sairia da Capital e voltaria para Lima, com decolagem prevista para às 7h35min. Como a rota foi alterada, esse segundo voo precisou ser cancelado. A operação já está normalizada no Salgado Filho.