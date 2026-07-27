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Temporais aumentam busca de condomínios por geradores em Porto Alegre: "Virou quase uma peça indispensável"

Eventos climáticos extremos recorrentes colocam a autonomia energética no radar de síndicos e administradoras

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Caroline Souza

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