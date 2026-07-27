Temporais aumentam busca de condomínios por geradores em Porto Alegre: "Virou quase uma peça indispensável"

Opção mais comum mantém em funcionamento serviços básicos como portões e iluminação. Bruno Todeschini / Grupo RBS

As recorrentes interrupções no fornecimento de energia durante temporais têm colocado a instalação de geradores no planejamento de condomínios em Porto Alegre. O equipamento é uma alternativa para manter serviços essenciais em funcionamento, como elevadores, bombas d'água e sistemas de segurança, mesmo durante quedas do fornecimento de eletricidade.

No Condomínio Edifício Vivienda Del Arvoredo, no bairro Menino Deus, uma das regiões afetadas pela enchente de 2024 em Porto Alegre, a instalação do equipamento já vinha sendo discutida desde a pandemia, mas ganhou prioridade diante dos eventos climáticos extremos.

— Os moradores destacam que o mais importante de tudo é a segurança na entrada do prédio, com portões e iluminação funcionando em caso de queda de energia, e a situação de pessoas idosas poderem se deslocar, que antes ficavam presas em casa ou até no elevador — conta o síndico e morador do condomínio, Antônio Martins.

O gerador é um equipamento que produz energia elétrica de forma autônoma, geralmente movido a diesel, e garante o funcionamento de estruturas quando há interrupção no fornecimento da rede elétrica.

Proprietário de uma empresa de geradores de Porto Alegre que atua no mercado há quase duas décadas, Juliano Wagner afirma que a procura pelo equipamento aumenta sempre após episódios de chuva intensa e ventania.

— Todo temporal tem uma procura pelos geradores por parte dos residenciais. Só que a compra demora de um a dois anos para se concretizar. Começa com uma necessidade depois de uma falta de energia prolongada, mas é amadurecida depois — explica.

Como funciona

A abrangência do sistema depende das necessidades de cada condomínio e do investimento disponível. O gerador pode atender apenas os equipamentos essenciais das áreas comuns ou abastecer também os apartamentos.

Parcial: mantém em funcionamento os portões automáticos, interfones, bombas d'água, sistemas de segurança, iluminação das áreas comuns e pelo menos um elevador. É a opção com melhor custo-benefício.

mantém em funcionamento os portões automáticos, interfones, bombas d'água, sistemas de segurança, iluminação das áreas comuns e pelo menos um elevador. É a opção com melhor custo-benefício. Total: além das áreas comuns, também abastece os apartamentos, mantendo iluminação, tomadas e até alguns eletrodomésticos básicos.

Segundo Juliano, a instalação parcial ainda é a mais procurada, mas cresce o interesse de condomínios que buscam ampliar a cobertura para os apartamentos. No edifício administrado por Antônio, por exemplo, o gerador mantém em funcionamento as áreas comuns e entra em operação em até 30 segundos após a queda de energia.

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Quanto custa?

O valor da instalação depende da potência do equipamento e das adaptações necessárias no prédio, como a distância entre o gerador e a rede elétrica que será alimentada. Conforme Juliano, para um condomínio de médio porte, o investimento varia entre R$ 100 mil e R$ 250 mil.

A manutenção custa em torno de R$ 600 por mês. O serviço inclui visitas mensais para testes de funcionamento, verificação da temperatura, inspeções preventivas e substituição de peças quando necessário.

No Condomínio Vivienda Del Arvoredo, com 120 apartamentos distribuídos em duas torres de 17 andares, o investimento foi de cerca de R$ 200 mil, o equivalente a uma média de R$ 1,7 mil por apartamento.

Segundo Juliano, um gerador desse porte pode operar por até 250 horas contínuas, desde que a cada 24 horas de funcionamento seja feita uma pausa de uma hora para resfriamento e verificação dos níveis de água e óleo. Após 250 horas, é necessária a troca do óleo e dos filtros.

De acordo com a CEEE Equatorial, durante o mais recente temporal que atingiu Porto Alegre, o pico de consumidores sem energia registrado na cidade foi de 2.250 (no Estado, chegou a chegou a 33 mil). A concessionária afirma que, em boa parte dos casos, o fornecimento foi restabelecido em até duas horas. O tempo médio que os clientes da CEEE no RS ficam sem energia atualmente é de 9,84 horas por ano.

O que o condomínio precisa fazer para instalar um gerador

O interesse pela instalação de geradores também é percebido pelas administradoras de condomínios. Sheila Machado Severo, gerente de Contas Condominiais da Auxiliadora Predial, afirma que o equipamento passou a fazer parte das discussões de muitos empreendimentos, principalmente em bairros impactados pelas chuvas de 2024.

— Antigamente não se falava muito porque era uma coisa muito cara para o condomínio, mas de um tempo para cá o gerador virou quase uma peça indispensável para ter uma garantia em emergência — afirma.

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Segundo ela, porém, a instalação não acontece de forma imediata. O investimento precisa ser aprovado em assembleia, além de passar por análises de custos, consumo, adaptações estruturais e viabilidade técnica.