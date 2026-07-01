Porto Alegre

Tendência
Notícia

Shopping de Porto Alegre inaugura quadra gratuita de esporte que virou febre no Brasil; saiba como reservar

Estruturas estarão disponíveis para o público a partir da próxima terça-feira (7)

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS