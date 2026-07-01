Shopping de Porto Alegre inaugura quadra gratuita de esporte que virou febre no Brasil; saiba como reservar

Após a inauguração de uma área com quadras esportivas, em março de 2025, o Praia de Belas Shopping está ampliando o espaço com uma nova modalidade, para uso gratuito, a partir da próxima terça-feira (7). A grande atração da segunda fase do Orla, como é chamado o ponto de esportes e bem-estar do shopping, é a nova quadra de pickleball.

Uma mistura de tênis e padel, o pickleball virou uma febre nos últimos anos no Brasil, e atualmente é reconhecido como uma das modalidades esportivas que mais cresce no mundo. Para reservar um horário na quadra do Praia de Belas, basta acessar o aplicativo Iguatemi One.

Além da nova quadra, o espaço contará com uma nova e ampla área aberta com gramado, focada em eventos, ativações de marcas, aulas coletivas e encontros ao ar livre.

As novas estruturas do Orla ficam na área externa do shopping, ao lado de onde estão as quadras da primeira fase e mais próximos à esquina das avenidas Ipiranga e Borges de Medeiros.

— Nosso objetivo é estar cada vez mais presente no dia a dia dos clientes, oferecendo ambientes que promovam qualidade de vida e fortaleçam as conexões entre os nossos públicos. Com a chegada do pickleball e da nova área de externa de eventos, ampliamos as possibilidades de uso do espaço, e consolidamos o Orla como um dos principais projetos de relacionamento e engajamento do shopping — destaca Diego Rassier, gerente de marketing do Praia de Belas Shopping.

Estrutura já recebeu cerca de 40 mil pessoas

A primeira fase do Orla foi inaugurada pelo Praia de Belas em março de 2025 e marcou a entrada do shopping no universo do esporte e do wellness.

Na ocasião, foram entregues à população duas quadras de areia, uma quadra de basquete e arquibancadas, além da possibilidade de empréstimo de equipamentos esportivos. O uso de todos os espaços é gratuito, mediante reserva pelo aplicativo Iguatemi One.

Desde a inauguração, o Orla tem sido um sucesso de público. Segundo o Praia de Belas, cerca de 40 mil pessoas já utilizaram as estruturas do espaço.