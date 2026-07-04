Sala escura com luz vermelha, esteira e funcional: como é o treino que virou febre em Porto Alegre

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Proposta nasceu nos Estados Unidos e chegou ao Brasil por meio de uma franquia. Divulgação / Race Bootcamp

Correr em uma sala escura, iluminada apenas por luzes vermelhas, ao som de música alta e com ventiladores direcionados ao rosto nos momentos de maior esforço. É nesse cenário que funciona o Race Bootcamp, modalidade que combina tiros na esteira e exercícios funcionais em sessões de 45 a 50 minutos.

Há um ano em Porto Alegre, o estúdio funciona no bairro Auxiliadora (Eudoro Berlink, nº 822) e atrai alunos dispostos a treinar em grupo em um ambiente de imersão, com menos distrações e longe do celular.

A unidade é a primeira da marca na Capital e faz parte de uma franquia criada nos Estados Unidos.

Como funciona a sala vermelha

Aluno enxerga pouco quem está ao seu lado e treina concentrado no próprio esforço. Divulgação / Race Bootcamp

O espaço das aulas é chamado internamente de Red Room. Segundo a sócia da unidade de Porto Alegre, Izabella Pohl Gerace Boettcher, a proposta da iluminação é estimular o foco individual dentro do treino coletivo.

— A luz vermelha traz essa ideia de competição consigo mesmo. Como é escuro, você não fica enxergando os outros o tempo todo. É um treino em grupo e, ao mesmo tempo, individual — explica.

Durante os momentos de maior intensidade na esteira, ventiladores são posicionados à frente dos alunos para ajudar na respiração e manter o ritmo nos chamados tiros máximos.

Como funcionam as aulas?

As sessões duram entre 45 e 50 minutos e são divididas em quatro ou cinco blocos. Em cada etapa, os alunos alternam exercícios funcionais e corrida na esteira.

O treino geralmente começa com uma sequência funcional de quatro a cinco minutos, orientada pelo professor. Em seguida, o grupo vai para a esteira. A velocidade fica, em média, entre sete e nove quilômetros por hora antes dos tiros de alta intensidade, quando cada aluno corre no seu limite.

A estrutura comporta até 30 alunos por aula, distribuídos em 26 posições que alternam corrida e funcional e quatro espaços em step, voltados a quem não quer ou não pode correr. Um professor conduz toda a aula do início ao fim, com microfone e playlists assinadas por DJs internacionais.

A bancária Rafaela Machieschi Freitas, 35 anos, treina no estúdio há cerca de seis meses e chegou por convite de uma colega de trabalho. Já praticava musculação e havia feito funcional anos antes, mas precisou das três aulas de experiência para se convencer.

— Na primeira aula, saí muito cansada, achando que não aguentaria o treino inteiro. Na segunda, já cheguei ao fim com mais tranquilidade. E, na terceira, me apaixonei de vez — conta.

Hoje, ela frequenta a sala vermelha várias vezes por semana e combina o treino com a musculação, que mantém de três a quatro vezes por semana.

Segundo a equipe do estúdio, muitos alunos chegam sozinhos e acabam criando vínculos ao longo do tempo, o que contribui para a frequência regular.

— Os alunos dizem que isso mudou a vida deles, ressignificou os finais de semana. Mais do que treinar, eles gostam de estar ali — afirma Izabella.

Por que o treino prende a atenção

Desconexão do ambiente externo e conexão com o grupo explica parte do apelo. Divulgação / Race Bootcamp Poa

A imersão é um dos principais diferenciais da modalidade. No escuro, com música alta e condução constante do professor, sobra pouco espaço para distrações.

O celular pode entrar na sala, mas raramente é usado, já que o ritmo da aula não permite pausas longas.

Para Izabella, essa desconexão do ambiente externo ajuda a explicar o apelo do método.

— É um treino que deixa a pessoa muito presente. Hoje, essa sensação traz bem-estar, porque o dia é dinâmico e a gente está sempre pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Ali dentro, você foca no treino — comenta.

Apesar do formato diferente de uma academia tradicional, o Race Bootcamp combina dois estímulos conhecidos: treino intervalado de alta intensidade (HIIT), na esteira, e exercícios de força no funcional.

Estrutura dos treinos

Segundo a sócia, a divisão por grupos musculares permite que os alunos treinem com frequência ao longo da semana.

A programação alterna dias de superiores, inferiores, abdômen e sessões de corpo inteiro, além de dias focados apenas no funcional.

— Dá para treinar todos os dias porque a programação é dividida por grupos musculares. Segunda é superiores com corrida, terça é inferiores só no funcional, quarta é abdômen, quinta volta para superiores e sexta é full body — detalha.

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O que dizem os especialistas

Treino intervalado de alta intensidade é tendência no mercado fitness. Divulgação / Race Bootcamp

Para o Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região (CREF2/RS), o treino intervalado de alta intensidade (HIIT), aliado a exercícios funcionais, está alinhado às tendências do mercado fitness, desde que conduzido por profissionais habilitados.

Sobre o gasto calórico elevado em pouco tempo, especialistas afirmam que o efeito é possível, mas varia de acordo com fatores individuais como condicionamento físico, idade e composição corporal.

Também há alerta para sinais de excesso durante a prática. Sintomas como tontura, falta de ar, palpitações ou visão turva exigem interrupção imediata da atividade.

— Não existe exercício bom ou ruim, existe exercício adequado para cada pessoa — resume Luciane Paz, da diretoria do CREF2/RS.

O órgão afirma que não há regulamentação específica para esse tipo de estúdio, mas que devem ser seguidas as regras gerais: registro da empresa, presença de responsável técnico e profissionais com registro ativo.

Para Luciane, a modalidade é válida, contanto que haja acompanhamento profissional, adaptação inicial e evolução gradual.

Preços e pacotes

Os valores variam conforme o plano escolhido: