Porto Alegre

Race Bootcamp
Notícia

Sala escura com luz vermelha, esteira e funcional: como é o treino que virou febre em Porto Alegre

Formato de treino aposta em intensidade intercalada, ritmo acelerado e condução coletiva para manter o aluno em movimento constante

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Leonardo Martins

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