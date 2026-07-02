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Rodoviária de Porto Alegre passa a contar com sala para atendimento de migrantes

Espaço busca fortalecer o acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade que chegam à Capital em busca de melhores condições de vida

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Isabela Daudt*

Estagiária de Jornalismo

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