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Restaurante argentino e marca asiática: veja 12 inaugurações previstas no Iguatemi para o segundo semestre

Tradicional shopping da Capital já abriu outras 12 operações desde o início do ano, incluindo a unidade da marca sueca H&M

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Mathias Boni

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