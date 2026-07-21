Restaurante argentino e marca asiática: veja 12 inaugurações previstas no Iguatemi para o segundo semestre

Shopping Iguatemi terá novas operações até o final do ano. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Um dos shoppings mais tradicionais de Porto Alegre, o Iguatemi terá um reforço significativo no seu mix de operações nos próximos meses. Ao menos 12 novas marcas, entre lojas, restaurantes e serviços, deverão ser inauguradas no segundo semestre.

As novidades se somarão às operações já incorporadas ao longo do ano. Até o momento, foram 12, incluindo a aguardada loja da H&M e a recente abertura da marca gastronômica norte-americana Nathan's Famous.

As inaugurações previstas ainda para este ano incluem marcas locais, nacionais e internacionais.

Veja a lista completa

Barthelemy

Marca brasileira de "alfaiataria de praia", fundada em 2018.

Quorix Lab

Centro de treinamento físico que já opera uma unidade em Novo Hamburgo.

Manôa

Marca gaúcha de acessórios fundada em 2004 e que tem cerca de 10 lojas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

La Cabrera

Tradicional restaurante argentino de carnes que tem mais de 20 operações espalhadas pelo mundo.

Mumuso

Marca asiática de produtos de beleza e itens para casa.

Blue Toys

Operação de recreação infantil.

Almaia

Marca de "moda praia" fundada em Capão da Canoa.

Allmini

Marca de variedades e presentes com produtos de decoração, moda, beleza, cozinha, papelaria, utilidades, pets e opções.

Uai Why Café

Rede de cafeterias que já tem outras duas unidades operando em Porto Alegre.

Imperial Chaves

Marca especializada em chaves, chaveiros e segurança eletrônica.

Hoka

Marca brasileira de roupas e calçados.

Thompson & Hill Barbershop

Barbearia que já tem uma unidade operando em Porto Alegre.

"A exposição de marca é muito grande"

Entre essas, a que deve inaugurar primeiro é a barbearia Thompson & Hill Barbershop. A marca, fundada pelo empreendedor gaúcho Vinícius Dacol, é inspirada nas "barbearias londrinas do início do século 20" — o próprio Vinicius morou em Londres em duas ocasiões.

Thompson & Hill Barbershop é inspirada na "Londres do início do século 20". Thompson & Hill Barbershop / Divulgação

A barbearia já tem uma unidade em funcionamento em Porto Alegre, na esquina da Rua Ramiro Barcelos com a Avenida Jerônimo de Ornelas, no Bairro Santana. A segunda operação será no corredor de serviços do Iguatemi, no piso térreo, e será inaugurada ainda em julho.

— Para nós, é um marco muito importante abrir uma operação no Iguatemi. Tem um fluxo constante de pessoas passando pelo shopping o tempo todo, a exposição de marca é muito grande, e o fato de ter uma loja dentro de um empreendimento que tem um alto padrão de qualidade reconhecido também traz esse benefício pra marca — destaca o empreendedor.

Outra marca gaúcha que se instalará no Iguatemi nos próximos meses é a Almaia, loja de "moda praia" que já tem uma unidade funcionando em Capão da Canoa, no Litoral Norte. No Iguatemi, a loja ocupará um espaço no segundo piso, e sua inauguração será em setembro.

— Fundei a marca e abri a primeira loja em Capão em 2016. Agora, 10 anos depois, abrir nossa segunda unidade física logo no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, mostra que todo nosso trabalho está dando frutos — comenta a sócia e fundadora Carolina Monteiro.

Inaugurações já ocorridas em 2026

Desde o início de 2026, 12 novas operações foram incorporadas ao shopping:

Haoma (janeiro)

New Era (janeiro)

Asics (fevereiro)

Divine (março)

Santa Marta (abril)

Mercadão da Informática (abril)

Petmom (abril)

Cravo & Canella (maio)

H&M (maio)

Principia (maio)

Nathan's Famous (julho)

Três Oliveiras (julho)

Um dos principais destaques entre as inaugurações do primeiro semestre no shopping foi a chegada da H&M. A marca sueca de fast-fashion, que hoje tem 4,4 mil lojas em 79 países, estreou no Rio Grande do Sul com a unidade no Iguatemi em 14 de maio — duas semanas depois, abriu uma segunda loja no Praia de Belas Shopping.

Outra inauguração de destaque foi a da operação gastronômica norte-americana Nathan's Famous, que abriu as portas no dia 9. Fundada em 1916, a marca tem como carro-chefe a venda dos tradicionais "hot dogs" dos Estados Unidos, mas tem no seu cardápio também opções de hambúrgueres, sanduíches, batatas fritas, sobremesas e bebidas.

A novidade mais recente foi um quiosque da marca de azeites Três Oliveiras. Fundada por três irmãos e com produção no município de Canguçu, no sul do Estado, a marca inaugurou sua operação no Iguatemi na última sexta-feira (17).

— Criamos a marca há cerca de dois anos, e até então nossas vendas vinham sendo exclusivamente online. O Iguatemi é uma grande referência, e o quiosque ali é o nosso primeiro ponto de venda físico — afirma Mayara de Oliveira, uma das sócias-fundadoras da marca.