Queda de árvore de grande porte bloqueia rua no bairro Bom Fim, em Porto Alegre

Árvore caiu sobre a via. Marcos Pacheco / Grupo RBS

Devido à chuva que atingiu Porto Alegre na noite de quarta-feira (22), uma árvore de grande porte caiu na Rua Garibaldi, no bairro Bom Fim, na região central da cidade.

A força da queda foi tão intensa que arrancou parte da calçada e abriu uma cratera no local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da prefeitura trabalham no local, onde realizam a retirada da árvore e a avaliação dos danos causados. Os trabalhos para a remoção começaram ainda na madrugada desta quinta (23).

Devido aos trabalhos, a Rua Garibaldi está totalmente bloqueada a partir da Avenida Osvaldo Aranha.

Buraco se abriu na calçada com a queda da árvore. Marcos Pacheco / Grupo RBS

Segundo moradores da região, o Dmae realizou uma intervenção no local na quarta-feira. Em nota, o departamento afirma que a árvore "apresentava inclinação para a esquerda, em direção à via, ao menos desde setembro de 2025". Ainda conforme o texto, "a escavação realizada pelo Dmae na quarta-feira seguiu todas as normas e protocolos aplicáveis".

O que diz o Dmae

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que, conforme registros feitos pelos moradores no sistema 156, a árvore localizada nas proximidades do número 1300 da rua Garibaldi, no bairro Bom Fim, apresentava inclinação para a esquerda, em direção à via, ao menos desde setembro de 2025.

A escavação realizada pelo Dmae na quarta-feira, 22, seguiu todas as normas e protocolos aplicáveis. Durante a execução do serviço de manutenção da rede de drenagem urbana, foi respeitada a distância mínima das raízes do vegetal, que obstruíam a tubulação e comprometiam o funcionamento da em dias de chuva intensa.