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Notícia

Queda de árvore de grande porte bloqueia rua no bairro Bom Fim, em Porto Alegre

Força da queda arrancou parte da calçada

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