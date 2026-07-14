Porto Alegre

Anos de luta
Notícia

Quase 40 anos após ocupação, moradores do Jardim Leopoldina recebem títulos de propriedade: "Vitória como ser humano"

Marcada por ocupação em 1987 e violento confronto com a BM em 1993, comunidade da Zona Norte encerra décadas de insegurança jurídica com entrega de escrituras

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Carlos Rollsing

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