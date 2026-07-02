Pulmão do Túnel da Conceição, monumento de 54 anos ainda surpreende Porto Alegre: "Nunca tinham percebido"

Um vídeo que viralizou nas redes sociais, do criador de conteúdo Giulian Serafim, trouxe uma curiosidade que muita gente não sabe sobre um dos pontos mais icônicos de Porto Alegre. O monumento Painel Recortado, instalado na Praça Dom Sebastião, que para muitos é só um bloco de concreto adornado a obras de arte, na verdade é o "pulmão" do Túnel da Conceição e funciona como uma espécie de chaminé das vias ali subterrâneas.
Apesar de imperceptível para muitos, o respiradouro do túnel está ali desde a entrega do projeto, que data de 1972. Sua função é retirar os gases emitidos pelos veículos que passam pela travessia na parte escavada da elevada. Na ocasião da sua entrega, o Túnel da Conceição foi considerado a maior obra viária da história de Porto Alegre.
A obra compõe uma trinca de projetos arquitetônicos contemporâneos da Capital. O historiador e professor Amon da Costa relembra que Telmo Thompson Flores, prefeito de Porto Alegre entre 1969 e 1975, definiu que cada grande construção teria uma arte em seu entorno. Era uma maneira de quebrar a brutalidade do concreto.
As demais são o Monumento aos Açorianos, próximo ao viaduto de mesmo nome, e o Painel Loureiro da Silva, no viaduto Loureiro da Silva, por onde passam as vias Salgado Filho e Professor Annes Dias.
— O respiradouro é desta época, e como ficou uma coisa monstruosa, agrediu a cidade esteticamente, especialmente naquele equilátero com a igreja Nossa Senhora da Conceição e a Santa Casa de Porto Alegre, aproveitou-se a ideia do Flores de a cada mega obra a prefeitura incluir um artista a embelezando — diz o historiador.
O bloco de concreto virou obra de arte. Quatro painéis em aço, de obra do artista Francisco "Xico" Stockinger, transformaram as faces da estrutura em representação do imaginário do povo e da cultura gaúcha. Os detalhes recortados representam um guerreiro, uma figura feminina, um cavaleiro mitológico e touros em combate.
A obra intitulada Homens e Touros, concluída há mais de cinco décadas pelo artista morto em 2009, foi revitalizada algumas vezes. A última delas, entregue em 2022, resolveu a oxidação das placas de aço, efeito de remoção da pintura protetiva em restauro anterior. Hoje, pichações no concreto disputam atenção com os painéis.
O historiador Amon da Costa observa que, mesmo que algumas grandes obras funcionem como pontos de referência para a localização na cidade, muitas delas não são vistas com olhos de arte, e por isso surpreendem ao se revelar:
— Muitos desses monumentos, além de contarem uma história, são marcos de navegação da cidade. Mas como a cidade ficou poluída no sentido arquitetônico, certos marcos ficaram invisíveis. Mesmo sendo um megamonumento, várias pessoas comentam que nunca tinham o percebido. E a percepção do outro ativa a curiosidade.
Construção é marco urbanístico
Inaugurado em 1972, o Túnel da Conceição estreou um marco urbanístico na Capital ao conectar pontos de grande movimento a partir de uma obra viária. O corredor subterrâneo foi construído para melhorar o trânsito, mas virou ponto de referência da cidade.
O túnel tem duas galerias, uma sobre a outra. A maior é de 241 metros de extensão, no sentido bairro-centro. O sentido contrário tem 142 metros. Fotos publicadas pelo colunista Leandro Staudt relembram como foi a construção. Nos cliques de mais de 50 anos atrás é possível ver, ao fundo das imagens, a "chaminé" que integra a obra.