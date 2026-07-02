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Pulmão do Túnel da Conceição, monumento de 54 anos ainda surpreende Porto Alegre: "Nunca tinham percebido"

Estrutura conhecida por quem passa pela região esconde uma função essencial para o funcionamento da histórica obra viária da Capital

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Bruna Oliveira

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