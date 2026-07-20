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Prédio que parece abandonado no Centro Histórico de Porto Alegre esconde obra milionária e avança em revitalização

Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) foi aprovado no início deste mês. Proprietário busca investidores para assumir o ponto após conclusão da obra  

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Mathias Boni

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