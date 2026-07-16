Porto Alegre

Obituário
Notícia

Profissional da beleza e visagista, Ricardo Pinto Valério morre aos 59 anos

À frente da marca Ricardo Valério Hair Stylist, ele era referência em corte e coloração em Porto Alegre

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

GZH

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS