Profissional da beleza e visagista, Ricardo Pinto Valério morre aos 59 anos

Colegas e amigos lembram de Ricardo como um apaixonado pela profissão. Carla Seabra / Arquivo pessoal

Ricardo Pinto Valério morreu nesta quinta-feira (16), aos 59 anos, em decorrência de uma septicemia. Natural de Rio Grande, construiu uma trajetória de mais de quatro décadas dedicada ao universo da beleza.

Ricardo foi um dos profissionais mais conhecidos do setor em Porto Alegre. À frente da marca Ricardo Valério Hair Stylist, desenvolveu um trabalho voltado à beleza personalizada e ao visagismo, conquistando uma clientela fiel com serviços de cortes, penteados, maquiagem, coloração, atendimento para noivas e estética.

Formou-se em instituições reconhecidas internacionalmente, como a Toni & Guy Academy, a Vidal Sassoon e a Mahogany Academy Hairdressing School, em Londres, além de participar de cursos e congressos em cidades como Paris, Milão, Orlando e Hong Kong. Especialista em corte e coloração, tornou-se referência da Alfaparf no sul do Brasil, atuando por muitos anos como técnico e artista da empresa.

Colegas e amigos lembram de Ricardo Valério como um apaixonado pela profissão e atento às transformações do mercado. Recordam, ainda, que sua busca constante por aperfeiçoamento o levou a formar equipes e orientar profissionais, compartilhando conhecimentos adquiridos ao longo da carreira. A dedicação ao trabalho era acompanhada pelo cuidado com os clientes, característica apontada por pessoas próximas como uma das marcas de sua trajetória.

Ricardo deixa o companheiro, Fernando, as irmãs Marina, Marisa e Mirela, além de amigos, clientes e colegas.