Previsão indica alta do Guaíba até o fim de semana, mas sem inundação no centro de Porto Alegre

Relatório aponta que Guaíba vai ultrapassar a cota de alerta, mas não vai chegar à marca dos 3 metros. Duda Fortes / Grupo RBS

O boletim hidrológico emitido nesta quinta-feira (30) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) indica que o Guaíba deve seguir com elevação de nível até o próximo sábado (1º). Contudo, diferentemente do dado anterior, a nova previsão mostra que o Guaíba não atingirá nos próximos dias a cota de inundação.

De acordo com o boletim desta quinta, o Guaíba vai ultrapassar a cota de alerta, mas não vai chegar à marca dos 3 metros, que indica inundação no centro de Porto Alegre.

“Reforçando que não é possível inferir valores exatos devido às incertezas inerentes às previsões, espera-se que os níveis (do Guaíba) no Cais Mauá, em Porto Alegre, atinjam valores entre a cota de alerta (2m60cm) e a cota de inundação (3m) ao longo do final de semana”, diz trecho do boletim hidrológico emitido nesta quinta-feira (30).

No mesmo documento, os hidrólogos destacam que o cenário atual não tem relação com o que foi vivido em 2024 no Rio Grande do Sul.