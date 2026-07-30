Porto Alegre

Boletim hidrológico
Notícia

Previsão indica alta do Guaíba até o fim de semana, mas sem inundação no centro de Porto Alegre

Elevação projetada nesta quinta-feira é menos expressiva do que os cenários desenhado no relatório anterior

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Gabriel Jacobsen

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