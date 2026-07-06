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Prefeitura instala duas novas comportas e conclui etapa de recuperação do sistema contra cheias em Porto Alegre

Nos próximos dias serão feitos ajustes finais e testes das estruturas localizadas ao longo da Avenida Castello Branco

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Marcelo Gonzatto

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