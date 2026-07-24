Prefeitura de Porto Alegre suspende preventivamente o uso das quadras esportivas da Orla 

Uso das quadras ficará suspenso até a próxima quinta-feira (30). Julio Ferreira / PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre suspendeu preventivamente o uso das quadras esportivas da Orla do Guaíba desta sexta-feira (24) até a próxima quinta (30).

A medida foi adotada diante das projeções de possível elevação do nível do Guaíba e busca preservar a segurança dos usuários e das equipes que atuam na região. A retomada das atividades dependerá da evolução das condições no local e das avaliações realizadas pelas equipes responsáveis.

— Neste momento, nossa prioridade é garantir a segurança da população. Estamos acompanhando de forma permanente as projeções para o Guaíba e, diante da possibilidade de elevação do nível da água, optamos por suspender preventivamente o uso das quadras — explica o secretário de Esportes e Lazer da Capital, Lucas Siqueira.

Elevação do Guaíba

O Guaíba apresentou elevação gradual durante a madrugada desta sexta-feira. Jeff Botega / Agencia RBS

Como resultado das chuvas, o Guaíba apresentou elevação gradual durante a madrugada desta sexta-feira e começou a avançar na Região das Ilhas. Da meia-noite às 6h15min, o rio que banha Porto Alegre subiu 5cm na Usina do Gasômetro e chegou a 1m49cm.

Na tarde de quinta-feira (23), a Defesa Civil estadual emitiu alerta para risco alto de inundação na região das Ilhas, em Porto Alegre, até a tarde desta sexta-feira. Até o momento, a água avançou apenas sobre a Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, a mais próxima do Guaíba.

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