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Prefeitura de Porto Alegre suspende preventivamente o uso das quadras esportivas da Orla 

Medida foi adotada diante das projeções de possível elevação do nível do Guaíba

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