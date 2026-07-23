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Prefeitura de Porto Alegre retoma mais uma obra de escola infantil parada há mais de 10 anos

Com investimento de R$ 7,8 milhões, a EMEI Colinas da Baltazar é a quarta de sete estruturas abandonadas que voltam a ter canteiro de obras ativo na Capital após repactuação de contratos

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Humberto Trezzi

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