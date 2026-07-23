Prefeitura de Porto Alegre retoma mais uma obra de escola infantil parada há mais de 10 anos

Foi retomada esta semana a construção da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Colinas da Baltazar, no bairro Parque Santa Fé, na zona norte de Porto Alegre. Essa é a quarta dentre sete creches da Capital que estavam com os trabalhos paralisados há mais de 10 anos e que a prefeitura assumiu o compromisso de concluir.

O abandono das estruturas foi tema de reportagens do Grupo de Investigação da RBS (GDI). A paralisação não ocorreu apenas em Porto Alegre: como mostrou o GDI, atingiu 101 creches e escolas infantis pelo Rio Grande do Sul. Metade delas deveria ter sido executada por uma mesma empresa, que enfrentou problemas financeiros e dificuldades com uma técnica experimental de construção. Somaram-se a isso desacertos contratuais com a empreiteira, judicialização, entraves com materiais e fluxo inconstante de verbas.

As unidades faziam parte do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), idealizado pelo governo da então presidente Dilma Roussef.

Leia Mais Prefeitura retoma construção de escolas infantis que estavam com obras paralisadas em Porto Alegre

Dessas paralisadas, sete ficam em Porto Alegre. Até a retomada, estavam tomadas por sem-teto, depredadas, com infiltração e mato tomando conta dos espaços já construídos.

Parte da obra na escola infantil municipal de Porto Alegre já foi retomada. Henry Rodrigues/Secretaria Municipal de Educação (Smed) / Divulgação

O reinício dos trabalhos acontece após o município repactuar os contratos com a União. Ao todo, o custo para a execução do pacote de sete unidades pode chegar a R$ 50 milhões (o valor final ainda não está fechado). Do montante, 78% sairão dos cofres municipais e 22% virão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Com investimento superior a R$ 7,8 milhões, a EMEI Colinas da Baltazar deve ser concluída em até 12 meses, com capacidade para atender cerca de 170 crianças em turno integral.

— A retomada da EMEI Colinas da Baltazar representa mais um avanço no trabalho de ampliação do acesso à educação infantil. Quando as sete escolas estiverem concluídas, além de reparar uma dívida histórica com as comunidades que esperam há mais de uma década por essas obras, estaremos gerando mais de mil novas vagas para atender a demanda atual e futura dessas regiões — afirma o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal.

As três primeiras creches a terem os canteiros reativados foram a EMEI Moradas da Hípica (Zona Sul), a EMEI Raul Cauduro e a Jardim Leopoldina II (ambas na Zona Norte). A previsão é que fiquem prontas em 2027.