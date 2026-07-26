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Prefeitura de Porto Alegre reabre quadras esportivas da Orla neste domingo

Locais haviam sido interditados preventivamente na sexta-feira (24) em razão das projeções de elevação do nível do Guaíba

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