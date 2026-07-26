Prefeitura de Porto Alegre reabre quadras esportivas da Orla neste domingo

As quadras esportivas da Orla 3 do Guaíba foram reabertas ao público ao meio-dia deste domingo (26), após avaliação das equipes técnicas da Prefeitura de Porto Alegre. A liberação ocorre diante da estabilização das condições no local, permitindo a retomada segura das atividades esportivas.
As quadras haviam sido interditadas preventivamente na sexta-feira (24) em razão das projeções de elevação do nível do Guaíba. A medida teve como objetivo preservar a segurança dos usuários e das equipes que atuam na região.
A Prefeitura afirma que segue acompanhando a evolução do cenário hidrológico e manterá o monitoramento das condições da Orla, podendo adotar novas medidas caso haja alteração nas projeções.
Medição do Guaíba
Conforme o monitoramento atualizado na manhã deste domingo (26), o Guaíba segue em situação de normalidade. A estação da Usina do Gasômetro registrava 1m28cm às 11h15min, com queda de um centímetro na última hora.
Catamarã
Após quatro dias de operações paralisadas, a CatSul, responsável pelo Catamarã, também informou o retorno das navegações a partir desta segunda-feira (27).
Todos os trechos e horários serão normalizados, com a primeira viagem de Porto Alegre para Guaíba às 5h50min e de Guaíba para Porto Alegre, às 6h20min.