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Prefeitura constrói dique provisório para conter avanço do Guaíba na zona sul de Porto Alegre

Estrutura de terra busca reduzir o risco de alagamentos enquanto permanece o alerta de cheia na Capital

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Leonardo Martins

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