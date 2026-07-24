Porto Alegre

Sistema de proteção
Notícia

Prefeitura compra bombas de alta vazão para reforçar obras contra cheias na zona norte de Porto Alegre

Equipamentos devem drenar água acumulada e permitir andamento dos trabalhos no local

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Isadora Garcia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS