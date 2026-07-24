Prefeitura compra bombas de alta vazão para reforçar obras contra cheias na zona norte de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre comprou duas bombas de alta vazão para dar continuidade a uma obra emergencial de proteção contra cheias na Zona Norte. Os equipamentos chegaram no fim da tarde desta sexta-feira (24).

Com as bombas, a prefeitura espera drenar a água acumulada com a chuva e com a elevação do Rio Gravataí no local.

— Essa chuvarada toda trouxe problemas para a execução da obra. Nós, emergencialmente, estamos trazendo aqui duas grandes bombas para poder tirar toda essa água para que a obra continue — ressaltou o prefeito Sebastião Melo.

Ele esclareceu que, depois, o local contará com outras bombas — desta vez, instaladas de forma definitiva.

Ainda segundo ele, a obra em questão — que protege áreas como a do aeroporto Salgado Filho, do Quarto Distrito e de parte do Centro Histórico — está 65% pronta e tem previsão de conclusão no final de agosto.

Bombas chegaram nesta sexta-feira à Estação de Tratamento de Esgoto do Sarandi. Isadora Garcia / Grupo RBS

— Estamos mudando o conceito da obra, fechando ela emergencialmente, então é uma emergência na emergência, e colocando essas duas bombas para manter o canteiro de obra seco, obviamente também proteger a entrada de água do Rio Gravataí, mas acreditamos que não se tenha esse problema neste evento agora — acrescentou Vicente Perrone, diretor-presidente do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

Como relatou, a decisão de comprar as duas bombas foi tomada na noite de quarta-feira frente à subida do Rio Taquari e às perspectivas sobre a elevação do Guaíba.

Cada conjunto custou R$ 1,6 milhão. Conforme a empresa Higra, responsável pelas máquinas, cada uma pesa cinco toneladas e tem capacidade de vazão equivalente a pelo menos quatro piscinas olímpicas por hora.

De acordo com o diretor da unidade Higra Systems, voltada a sistemas de drenagem urbana, Leonardo Röggen, as bombas são anfíbias, o que permite que o motor atue dentro e fora da água.

— Ela resolve um problema que é o seguinte: você conseguir colocar ela num local que precisa de uma drenagem rápida, emergencial. E você não se preocupar com nenhum tipo de manutenção do equipamento, é uma máquina muito robusta — detalhou.