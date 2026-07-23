Prefeitura bloqueia entrada de água do Guaíba para bueiros na zona sul de Porto Alegre

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) deu início, nesta quinta-feira (23), a uma medida provisória e preventiva para evitar alagamentos no bairro Guarujá, na zona sul de Porto Alegre. Sacos de areia foram instalados para bloquear o canal que liga a Rua Jacipuia ao Guaíba.

A ideia é impedir que a água do manancial avance em direção ao sistema de drenagem e alague as ruas do entorno.

Além disso, uma bomba móvel foi alocada no mesmo ponto para dar vazão à água da chuva acumulada no canal e devolvê-la ao Guaíba. A ação foi necessária porque o Guarujá é um dos bairros da Zona Sul que ainda não conta com sistema de proteção contra cheias.

Nesses casos, a drenagem depende da diferença de nível entre a rede pluvial e o Guaíba. Quando o rio sobe, a água pode retornar pelas tubulações e provocar alagamentos.

— Estamos muito nervosos. Tem que fazer uma coisa definitiva aqui, não provisória e nem emergencial. Nós precisamos de uma coisa feita agora, porque a água está batendo. A outra vez (enchente de 2024) foi assim. Nosso bairro está desprotegido. O Guaíba está subindo bastante, e a gente faz o que agora? — relata a moradora Maria Helena Vieira.

Bomba móvel foi alocada para dar vazão à água da chuva. Gabriela Plentz / Grupo RBS

Segundo o Dmae, as estruturas vão seguir no local pelo menos no período de vigência do alerta de cheias para regiões ribeirinhas das Ilhas, Guarujá e extremo sul da Capital. O aviso da Defesa Civil é válido até segunda-feira (27).

Já a solução definitiva para o Guarujá ainda está em fase de avaliações. As alternativas consideradas são a construção de um muro de proteção, a elevação da avenida Guaíba ou da Praça Zeno Simon. De acordo com o Dmae, os estudos de viabilidade técnica devem ser concluídos até o final do ano.

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As estimativas indicam que o investimento para a obra seria de cerca de R$ 300 milhões. O projeto ainda demandaria o reassentamento de famílias, desapropriações e indenizações.

Na tarde desta quinta, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de risco alto para inundação na Região das Ilhas, na Capital.

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