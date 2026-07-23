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Prefeitura bloqueia entrada de água do Guaíba para bueiros na zona sul de Porto Alegre

Sacos de areia e uma bomba foi colocada para dar vazão à água da chuva

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Gabriela Plentz

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