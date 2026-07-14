Porto Alegre

Regras urbanísticas
Notícia

Prédios de até 130 metros e revisão de ciclovias: como ficou o novo Plano Diretor de Porto Alegre e o que falta para entrar em vigor

Legislação foi sancionada com vetos pelo prefeito Sebastião Melo e passa a valer em 180 dias

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Mathias Boni

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