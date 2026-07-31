Porto Alegre

Perigo na vizinhança
Notícia

Prédios abandonados da Oi viram foco de insegurança em bairros de Porto Alegre

Construções são utilizadas para furtos e invasões a imóveis vizinhos; prefeitura cobra ações da companhia, que está em recuperação judicial

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Bruna Oliveira

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