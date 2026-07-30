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Posto para carros elétricos com complexo de lojas será inaugurado em bairro tradicional de Porto Alegre; veja quando e como funcionará

Além de três pontos de recarga, empreendimento terá sala de espera e 10 vagas de estacionamento

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Mathias Boni

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