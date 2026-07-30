Posto para carros elétricos com complexo de lojas será inaugurado em bairro tradicional de Porto Alegre; veja quando e como funcionará

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Em meio à popularização dos carros elétricos no Rio Grande do Sul, Porto Alegre ganhará nas próximas semanas um novo eletroposto, situado na região central da cidade. No terreno do empreendimento, também haverá um complexo comercial, com espaço para cinco lojas.

O nome do eletroposto será Plug Verde, e sua localização será na Rua Mariante, número 709, no Bairro Rio Branco. Já funcionando em fase de testes para motoristas convidados, o empreendimento, que após oito meses de obras está em fase de acabamentos, terá sua inauguração definitiva em agosto, por volta do dia 20.

— Estamos observando esse crescimento dos carros elétricos aqui, já vemos muito mais carros elétricos rodando nas ruas, até em revendas de usados, e esse é um movimento que vai crescer cada vez mais. Detectamos essa mudança de hábito e decidimos que era o momento certo para investir nesse setor — destaca o empresário Thiago Dantas, um dos fundadores e administradores do empreendimento junto a outros dois sócios, André Paglioli e Maya Paglioli.

Como vai funcionar

Inicialmente, o eletroposto terá três carregadores de 120 quilowatts (kW) , importados da China, cada um com capacidade para carregar dois carros ao mesmo tempo.

, importados da China, cada um com capacidade para carregar dois carros ao mesmo tempo. O preço será de R$ 1,79 por kW , com desconto para motoristas de aplicativos.

, com desconto para motoristas de aplicativos. No início da operação, os próprios administradores estarão pelo local auxiliando os motoristas a recarregar os veículos, mas a ideia é que, com o tempo, o serviço possa se transformar em autônomo .

. Para carregar o carro, o motorista lê um QR Code na tela do carregador com o celular. O usuário, então, é direcionado para a página do serviço, onde efetua o pagamento da quantidade de carga que desejar, via Pix.

O motorista de aplicativo Diego Pedó é um dos que já está testando o serviço. Na tarde desta quarta-feira (29), ele foi ao local recarregar cerca de 70% da bateria do seu BYD Dolphin, o que levaria de 30 a 40 minutos.

— Eu vinha gastando entre R$ 3,5 mil e R$ 4 mil por mês em combustível, mas com o carro elétrico eu gasto entre 10% e 20% desse valor, no máximo. Então, ter mais pontos de recarga, ainda mais em zonas como essa na cidade, é muito vantajoso — afirma.

O eletroposto também contará com uma "sala de espera" para os motoristas. No local, terá poltronas, café, água, banheiro, televisão e acesso à internet.

O horário de funcionamento ainda não está totalmente definido, mas será uma operação desde a manhã, por volta das 8h, até o fim da noite, pelo menos até 22h. Além do espaço para os seis carros que podem ser carregados simultaneamente, o local ainda terá 10 vagas de estacionamento.

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Lojas para complementar o serviço

Há ainda no terreno uma estrutura já construída para abrigar cinco operações comerciais. Já há negociações em andamento, mas o espaço ainda está aberto para interessados em se instalar no local.

— Queremos somar negócios que façam sentido junto ao empreendimento, como cafeterias, lancherias, lavanderias, barbearias, uma conveniência. Também vai ser importante para o bairro como um todo ter mais uma opção de um minishopping para os moradores — reforça Thiago Dantas.



