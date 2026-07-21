Porto Alegre terá 359 praças revitalizadas até final de 2026

Sebastião Melo apresentou o programa nesta terça-feira. Pedro Piegas / PMPA

A prefeitura de Porto Alegre prevê a requalificação de 359 praças da Capital até o final de 2026 e outras 360 até o final de 2027. O projeto faz parte do programa Mais Praças, lançado nesta terça-feira (21).

Uma das primeiras a ser entregue será a praça Dom Feliciano, no Centro Histórico. O espaço fica em frente ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, ao lado das paradas de ônibus. Inicialmente prevista para o final de junho, a previsão é de que obra seja concluída ainda em agosto. A reforma, que inclui paisagismo novo, revitalização de bancos, brinquedos e lixeiras, custou R$ 700 mil.

O novo programa da prefeitura prevê a mudança na forma em que o Executivo deverá gerir esses espaços. Agora, as requalificações serão por bairros.

No bairro Chácara das Pedras, na Zona Leste, seis praças devem receber intervenções a partir do próximo mês. Saiba aqui quais são

O cronograma determina ainda, até o final do ano, reformas nos seguintes bairros:

Boa Vista

Jardim Isabel

Praia de Belas

Três Figueiras