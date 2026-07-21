Porto Alegre

Espaços públicos
Notícia

Porto Alegre terá 359 praças revitalizadas até final de 2026

Prefeitura lançou nesta terça-feira programa que prevê requalificação dos espaços

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Flávia Simões

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