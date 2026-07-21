Porto Alegre terá 359 praças revitalizadas até final de 2026

A prefeitura de Porto Alegre prevê a requalificação de 359 praças da Capital até o final de 2026 e outras 360 até o final de 2027. O projeto faz parte do programa Mais Praças, lançado nesta terça-feira (21).
Uma das primeiras a ser entregue será a praça Dom Feliciano, no Centro Histórico. O espaço fica em frente ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, ao lado das paradas de ônibus. Inicialmente prevista para o final de junho, a previsão é de que obra seja concluída ainda em agosto. A reforma, que inclui paisagismo novo, revitalização de bancos, brinquedos e lixeiras, custou R$ 700 mil.
O novo programa da prefeitura prevê a mudança na forma em que o Executivo deverá gerir esses espaços. Agora, as requalificações serão por bairros.
No bairro Chácara das Pedras, na Zona Leste, seis praças devem receber intervenções a partir do próximo mês. Saiba aqui quais são
O cronograma determina ainda, até o final do ano, reformas nos seguintes bairros:
- Boa Vista
- Jardim Isabel
- Praia de Belas
- Três Figueiras
O secretário de Serviços Urbanos da Capital, Rafael Fleck, garante que as regiões atingidas pelas enchentes em 2024 deverão ter prioridade. Ele informou também que o programa não deverá contar com novos investimentos, uma vez que a prefeitura está apenas "otimizando recursos de contratos já existentes".