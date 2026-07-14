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Porto Alegre anuncia ampliação de programa que permite que famílias acolham crianças afastadas dos pais pela Justiça

Edição 2026 de iniciativa realizada em parceria com o Ministério Público foi lançada nesta terça-feira

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Isabela Daudt*

Estagiária de Jornalismo

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