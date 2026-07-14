Melo discursa durante anúncio de ampliação do programa. Pedro Piegas / PMPA

— Todos me chamavam de mãe.

Desta forma, a servidora pública aposentada Sheila Rieffel, 64 anos, se recorda das seis crianças que acolheu em sua casa.

Sheila ofereceu lar temporário por meio do programa Família Acolhedora, realizado pela prefeitura de Porto Alegre em parceria com o Ministério Público (MP) para evitar que crianças e adolescentes afastados das famílias por decisão judicial sejam encaminhados diretamente para abrigos públicos.

A edição de 2026 da iniciativa foi lançada em ato nesta terça-feira (14), na sede do MP. Durante a solenidade, foi anunciada a ampliação do programa que, até setembro, terá 40 vagas para famílias acolhedoras.

Atualmente, são 20 vagas, mas apenas 10 delas preenchidas. A prefeitura lançará uma campanha e abrirá um novo edital de inscrição, a fim de ampliar o número de famílias inscritas.

Sheila, que está inscrita no programa desde 2023, incentiva que todos participem. Ela conta que é comum ouvir de parentes e amigas que não teriam condições de ser família acolhedora, por conta do apego construído:

— Eu digo para as pessoas que mesmo sofrendo com o desapego, a gente supera, porque nós somos adultos. E eles são bebês, crianças que precisam muito de nós, do nosso aconchego, carinho, abraço e do nosso colo. Isso restaura uma criança, faz ela ficar mais forte pra ser adotada ou mesmo para voltar para a família de origem.

Scheila participa do programa pela sexta vez. Pedro Piegas / PMPA

Não é adoção

É importante destacar que uma família acolhedora não é uma adoção definitiva. Inclusive, além de estar apto a oferecer amor, carinho e tempo de qualidade, a principal regra para se inscrever no programa é não estar no Cadastro Nacional de Adoção.

O prefeito Sebastião Melo comenta que em outros países a família acolhedora tem prioridade na adoção definitiva da criança, no entanto, não é o que vale no Brasil e em Porto Alegre:

— Seria bastante razoável que uma família que fica três anos como uma família acolhedora, e essa criança tendo o pátrio poder destituído, que ela pudesse ter preferência. Mas não é o que diz a lei hoje.

O objetivo do programa é que as crianças e adolescentes voltem para as suas famílias de origem após o acolhimento. Caso isso não seja viável, as crianças são encaminhadas para a adoção definitiva através de um novo processo judicial.

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Como a história de Sheila Rieffel, apresentada no ato desta terça, demonstra, o programa proporciona não somente abrigo, mas a criação de vínculos afetivos e convívio familiar, aumentando, assim, a proteção.

— Todas as crianças que eu acolhi, eu sofri, me apeguei, mas o serviço é para ser feito assim. Então, no momento que elas dão tchau para ti, elas estão mais fortalecidas, mais receptivas pra receber amor — atesta a aposentada.

Trabalho conjunto

Programa é desenvolvido em parceria entre o MP, representado pelo procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz (E), e a prefeitura. Pedro Piegas / PMPA

Cada família acolhedora conta com uma rede de apoio com assistente social e psicólogo, além da parceria com o Judiciário e o Ministério Público. A prefeitura também oferece dois benefícios para quem toma essa decisão.

— Se ela paga IPTU, nesse período que tem esse acolhimento temporário, ela não vai pagar o imposto de propriedade territorial urbana. E também vai ter um salário mínimo para poder ajudar nesse custeio — destaca Melo.

Quem pode acolher

Os requisitos para os interessados em ser uma família acolhedora são:

Ter mais de 18 anos

Residir em Porto Alegre

Ter disponibilidade afetiva para acolher temporariamente uma criança ou adolescente

Estar em boas condições de saúde física e mental

Não possuir antecedentes criminais

Contar com a concordância de todos os integrantes da família

Manter ambiente familiar estável, sem convivência com pessoas dependentes de substâncias psicoativas

Não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção

Quem pode ser acolhido

Crianças e adolescentes de zero a 17 anos afastados do convívio familiar por determinação do Juizado da Infância e da Juventude em razão de situações de risco ou violação de direitos. O acolhimento ocorre pelo tempo necessário para garantir sua proteção até que seja possível o retorno à família de origem ou o encaminhamento para uma família substituta.

Mais informações sobre o programa Família Acolhedora

Os interessados em participar do programa podem obter informações com o Núcleo de Acolhimento da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas): (51) 3289-4904.