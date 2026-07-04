Passeio gratuito pelo Centro Histórico propõe um novo olhar sobre Porto Alegre; saiba quando será o próximo encontro

Quem pensa que é preciso viajar para viver uma experiência de turismo pode se surpreender ao descobrir que a própria cidade guarda histórias pouco conhecidas.

Em Porto Alegre, o projeto Visitando a História convida moradores e visitantes a assumirem o papel de turistas por algumas horas e conhecerem de perto os espaços que ajudaram a construir a identidade política, cultural e religiosa da capital gaúcha.

Acompanhados por uma historiadora especializada em patrimônio cultural, os participantes percorrem a Praça da Matriz e descobrem curiosidades que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia.

O roteiro inclui o entorno de importantes patrimônios históricos, como a Catedral Metropolitana, o Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e o Theatro São Pedro, proporcionando uma verdadeira viagem pela memória da cidade.

A participação é gratuita e os passeios acontecem todos os sábados, às 15h. O próximo encontro será no dia 11, oferecendo mais uma oportunidade para quem deseja redescobrir Porto Alegre por um novo olhar e conhecer detalhes da história que fazem parte da identidade da Capital.

Como participar