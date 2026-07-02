Porto Alegre

Susto na Capital
Notícia

Parte do teto do aeroporto Salgado Filho desaba após rompimento de tubulação

Conforme a Fraport, nenhum voo foi impactado e as operações seguem normalmente

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Maria Stolting

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