Parte do teto do aeroporto Salgado Filho desaba após rompimento de tubulação

Parte do forro do teto do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na zona norte de Porto Alegre, desabou na manhã desta quinta-feira (2). Não há registro de feridos.

A área do desembarque doméstico é a mais atingida. Contudo, outros pontos do terminal foram afetados — alguns deles estão isolados. As lojas localizadas no terceiro piso foram fechadas.

Conforme a Fraport, concessionária que administra o terminal, nenhum voo foi impactado e as operações seguem normalmente. Ainda de acordo com a empresa, o problema foi motivado pelo rompimento de uma tubulação no terceiro piso.

"O problema já foi identificado e as equipes estão atuando na contenção do incidente e recuperação", informou a Fraport (leia a nota abaixo).

— Foi um barulho horrível, todo mundo correndo, um desespero. Primeiro a gente viu a água, depois a gente estava bem pertinho do local onde desabou o teto, foi na nossa frente. A gente estava bem na frente da escada, então a gente viu toda a água correr. Lembrou a enchente, a gente ficou pensando nisso, mas passou rápido — conta Isadora Aita, 23 anos, que estava acompanhando uma familiar que pegou um voo.

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O que diz a Fraport: