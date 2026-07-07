Orla do Lami, em Porto Alegre, tem revitalização concluída e é entregue à população; veja como ficou

Após cerca de um ano e meio de obras, a revitalização da Orla do Lami, na zona sul de Porto Alegre, está concluída. O trecho revitalizado foi entregue nesta terça-feira (7) pela prefeitura à população, que já pode fazer uso das novas estruturas.

O trecho foi mais um espaço da Capital drasticamente afetado pela enchente de 2024. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, os trabalhos de revitalização no local começaram em dezembro de 2024, sendo concluídos definitivamente nesta terça (veja o antes e depois dos locais).

Ainda conforme o Executivo municipal, os 1.350 metros do calçadão, junto à Avenida Beira-Rio, foram reconstruídos. O investimento na recuperação e reformulação de todo o espaço foi de R$ 7,5 milhões.

O secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, diz que a entrega celebra mais um equipamento de lazer devolvido à cidade:

— A revitalização do calçadão do Lami é mais um grande passo na recuperação da nossa cidade após a maior tragédia ambiental que já afetou Porto Alegre. Foram 309 equipamentos públicos, entre escolas, postos de saúde, praças, parques, que foram totalmente ou parcialmente destruídos, com prejuízo público de mais de R$ 12 bilhões e cerca de 30% do território afetado.

Moradora do Lami há 30 anos, Tolentina Lira acompanhou a entrega da obra e apresentou demandas aos representantes do poder público presentes.

— Ficou bom. Tem algumas reivindicações, algumas coisas que não ficaram bem. Mas a princípio ficou ótimo, porque o Lami não tinha esse reconhecimento — afirmou à reportagem de Zero Hora.

Ela cita como locais que ainda precisam de melhoria a beira da praia, na área balneável, e o campo de futebol, além de banheiros.

Mureta não é proteção contra cheias

Em acréscimo à reconstrução completa do calçadão em concreto, também foi construída no local uma mureta de 45 centímetros de altura, projetada para funcionar como quebra-ondas.

— Essa mureta ela funciona para proteger os equipamentos, o investimento do calçadão, todas as academias, bancos e imobiliário, que infelizmente com a subida das águas e eventual vento a onda acabava quebrando essa estrutura — explicou, durante o ato de entrega, o secretário.

Bremm acrescentou que a região, atualmente, não conta com sistema de proteção contra enchente, mas que uma estrutura para o futuro está sendo pensada.

O espaço também recebeu academia ao ar livre, playgrounds, quiosques, churrasqueiras, bancos, lixeiras, balizadores, piso podotátil e bicicletários, ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes.

Uma caminhada com presença do prefeito Sebastião Melo e do secretário Germano Bremm foi realizada na manhã desta terça no local para marcar a entrega do espaço revitalizado à população.

A prefeitura tem estudos em andamento avaliando a possibilidade de ampliação do calçadão. O espaço poderá receber novos quiosques, áreas de convivência com redários, churrasqueiras e novos banheiros.

Caminhada com prefeito Sebastião Melo e secretário Germano Bremm marcou entrega da obra. Isabela Daudt / Agência RBS