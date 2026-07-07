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Orla do Lami, em Porto Alegre, tem revitalização concluída e é entregue à população; veja como ficou

Espaço foi drasticamente atingido pela enchente de 2024. Investimento da prefeitura foi de R$ 7,5 milhões

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Mathias Boni

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Isabela Daudt*

Estagiária de Jornalismo

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