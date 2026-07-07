Porto Alegre

Bateu asas
Notícia

O sumiço dos pardais: por que a ave que era comum em Porto Alegre está desaparecendo?

Especialista da UFRGS explica como a falta de alimentos e a modernização das casas estão afastando a espécie da Capital

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André Malinoski

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