O que vai ter no Viaduto Otávio Rocha? Saiba como estão os preparativos para a abertura das primeiras lojas

Com chaves em mãos e expectativas à toda, os empreendedores que irão ocupar as lojas do Viaduto Otávio Rocha aos poucos começam a se achegar ao Centro Histórico de Porto Alegre. Os preparativos têm pressa, já que a previsão é de que as primeiras empresas estejam operando até o fim de agosto no cartão postal.

Bares, livraria, loja de discos, cafés e restaurantes estão entre as apostas para movimentar o coração da cidade (confira a lista). Mas o tamanho das lojas é variado, por isso a adequação dos espaços depende de cada operação.

Enquanto o mobiliário em marcenaria não chega para acomodar os livros, os trabalhos no espaço que será ocupado pela filial da Livraria Clareira, que já tem unidade no bairro Bom Fim, são de organização do acervo e espera pelos novos vizinhos.

A livraria vai ocupar uma das maiores lojas do complexo, com 29 metros quadrados na ala Verão — as galerias recebem os nomes das quatro estações do ano. Diego Zanella, proprietário da Clareira, não esconde a ansiedade de “fazer voltar a vida cultural” do Centro e diz que o negócio é uma aposta no convívio.

— A livraria de rua é onde as pessoas se encontram, conversam. No Bom Fim, o nosso slogan é “a livraria do bairro”. Agora, será “a livraria do bairro, no Centro”. Porque onde vão as pessoas, a vida retorna — diz Zanella.

Uso das calçadas, circulação de pessoas e música ao vivo

Recuperar a vivacidade de um ponto que já foi tradicional é também o desejo de quem vai investir na alimentação e na boemia. Sócia do Povoada Centro, a gastróloga Clauciane dos Santos vê na oportunidade de se instalar na região uma maneira de resgatar a memória da Cidade Baixa, que começou nos arredores do viaduto. É como casar uma rota à primeira unidade do restaurante, que fica na Rua Lopo Gonçalves.

Acreditamos que a representatividade precisa estar no viaduto, que é um local histórico. Por isso achamos tão importante estar aqui, ocupar esse espaço e estar onde a Cidade Baixa começou. CLAUCIANE DOS SANTOS Sócia do Povoada Centro

Como as metragens são restritas, os negócios vão se adaptar ao espaço que se tem. A ideia é fazer bastante uso das calçadas para acomodar os clientes. Dentro dos estabelecimentos, o foco serão os pratos rápidos e os cardápios enxutos em relação às suas matrizes.

Guardadas as proporções, o sócio do Bar Compasso, Leonardo Serrat, diz que o intuito é replicar a proposta que faz sucesso na Travessa dos Venezianos, outro ponto histórico da Capital. Na travessa, Serrat é sócio de outros três estabelecimentos: Guernica, Palo Seco e Bodegón.

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Além de música ao vivo e gente circulando, o Compasso quer oferecer cachaças e cervejas artesanais, vinhos e opções rápidas de comida.

— Quando fizemos a proposta para o consórcio, já sabíamos que o histórico nos une. Vamos para um espaço que tem bastante semelhança com a travessa e esperamos que as pessoas se sintam convidadas a conviver no viaduto, dentro e fora dele — diz Leonardo.

"Nossa expectativa é a melhor possível"

A facilidade de não precisar de instalações específicas faz com que o empreendedor Manoel Canepa, à frente da Gira Discos, mantenha as expectativas de ser uma das primeiras a abrir. O negócio está em fase de ligação de luz e internet e outras questões burocráticas, mas tudo bem encaminhado para a inauguração.

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A loja de porta simples, em sociedade com a Discoteca do Zezé, tem nove metros quadrados e vai abrigar discos de vinil raros, novos e antigos.

Nossa expectativa é a melhor possível. O projeto de ter 29 lojas é bem interessante, fora a ligação do andar de cima com o de baixo. Tem tudo para se tornar um dos grandes lugares da cidade. MANOEL CANEPA Proprietário da Gira Discos

A fase comercial do viaduto está sendo administrada pelo consórcio Confia no Centro, formado pelo Bar Justo e pelo Café Mal Assombrado, dois empreendimentos tradicionais do Centro Histórico. O consórcio tem até o dia 27 de julho para ter 24 lojas em funcionamento. Este prazo pode ser estendido até 27 de agosto.

As primeiras 11 lojas