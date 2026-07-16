Porto Alegre

Centro Histórico
Notícia

O que vai ter no Viaduto Otávio Rocha? Saiba como estão os preparativos para a abertura das primeiras lojas

Previsão é de que os negócios estejam operando até o fim de agosto no cartão postal recém revitalizado

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS