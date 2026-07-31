Novo boletim mantém previsão de alta do Guaíba até sábado, mas sem ultrapassar cota de inundação

Às 14h30min desta sexta (31), a régua instalada no Cais Mauá mostrava o Guaíba em 2m56cm. Mateus Bruxel / Grupo RBS

O mais recente boletim hidrológico, emitido nesta sexta-feira (31) pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB) em parceria com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mantém a previsão de que o Guaíba seguirá subindo em Porto Alegre até este sábado (1º) sem, contudo, ultrapassar a cota de inundação.

A previsão considera a régua instalada no Cais Mauá, que indica o nível do Guaíba no Centro da Capital. De acordo com o comunicado, o Guaíba atingirá o seu pico entre sexta (31) e sábado (1º) e, depois, começará a esvaziar sem previsão de nova alta até a metade de agosto. As previsões são atualizadas diariamente quando há cenários de risco.

"Nas últimas 24 horas não foram registradas chuvas significativas nas bacias afluentes ao Guaíba. Em resposta às chuvas intensas ocorridas nos dias anteriores e à propagação das ondas de cheia dos principais rios contribuintes, espera-se que os níveis no Delta do Jacuí e no Guaíba atinjam seu pico a partir desta sexta-feira, iniciando em seguida um lento processo de recessão", diz trecho do comunicado.

Às 14h30min desta sexta (31), a régua instalada no Cais Mauá mostrava o Guaíba em 2m56cm. A cota de inundação neste ponto da cidade é de 3 metros.

"Reforçando que não é possível inferir valores exatos devido às incertezas inerentes às previsões, a tendência é de estabilização dos níveis no Cais Mauá em torno da cota de alerta, seguida de declínio gradual", acrescenta o comunicado.

Com este cenário, a prefeitura não deve realizar o fechamento de comportas do sistema de proteção contra cheias. O atual protocolo municipal prevê duas fases.