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Novo boletim mantém previsão de alta do Guaíba até sábado, mas sem ultrapassar cota de inundação

Após atingir pico no final de semana, o nível deve começar a baixar lentamente

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Gabriel Jacobsen

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