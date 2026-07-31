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Nova gestão de postos de saúde da zona norte de Porto Alegre deve começar neste sábado

Instituto de Apoio à Gestão Pública inicia a atuação pelas unidades Diretor Pestana e Assis Brasil, que integram a operação de inverno do município

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Isadora Garcia

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