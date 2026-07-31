Nova gestão de postos de saúde da zona norte de Porto Alegre deve começar neste sábado

A gestão da nova administradora começa pelo posto Diretor Pestana. Alex Rocha / PMPA / Divulgação

Uma nova gestora deve assumir a gestão de 28 unidades de saúde da zona norte de Porto Alegre a partir deste sábado (1º). É o Instituto de Apoio à Gestão Pública (IAG), que já administra 38 postos da Zona Leste desde o início de julho.

O começo da nova gestão na Zona Norte estava previsto para 15 de julho, mas foi adiado dias antes. À época, a prorrogação do prazo ocorreu em meio à falta de profissionais em parte das unidades da Zona Leste.

Segundo o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), um dos motivos para a dificuldade de preencher as vagas estava na redução dos salários em relação aos valores pagos pela antiga gestão, que era realizada pelo Hospital Divina Providência e pela Santa Casa. A entidade segue acompanhando a situação, com relatos de profissionais com sobrecarga de trabalho e falta de equipamentos.

Em nota emitida nesta quinta-feira (30), a Secretaria de Saúde de Porto Alegre afirmou que as visitas técnicas realizadas pela diretoria da Atenção Primária indicam que o atendimento ocorre dentro da normalidade na Zona Leste, sem registros de impactos relacionados à mudança na gestão.

Frente à experiência da transição anterior, a pasta disse estar acompanhando a mudança que deve ocorrer na Zona Norte. No comunicado, a secretaria informou que, ao longo da semana, fez uma reunião de alinhamento com representantes do instituto "para finalizar os fluxos operacionais e conferir o andamento da implantação".

Conforme a secretaria, no primeiro dia, os novos profissionais devem participar de atividades de integração e receberão equipamentos de proteção individual, jalecos e cartões vale-transporte.

"Em relação aos insumos e materiais de consumo, a Secretaria Municipal de Saúde acompanha a organização da logística de abastecimento. A entidade já comprovou a aquisição dos materiais e iniciou a distribuição conforme as demandas encaminhadas pelos gerentes das unidades", completou a nota.