Nível do Rio Jacuí se aproxima da cota de alerta na Ilha da Pintada e algumas vias estão inundadas

A Região das Ilhas, em Porto Alegre, está em alerta para inundações devido à alta do nível do Guaíba e do Rio Jacuí. Na manhã desta sexta-feira (24), dois pontos já estavam alagados.

Um deles é a Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada. A água já havia começado a invadir a via na quinta-feira (23) e cobre praticamente toda a rua nesta sexta. No ponto mais profundo, a água chega até a altura das canelas.

Outro ponto que começou a alagar durante a madrugada foi a ponta norte da Ilha dos Marinheiros. Nas demais áreas, as ruas estão secas e a grande maioria dos moradores permanece nas suas casas.

Até o momento, nenhuma família procurou o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para deixar as ilhas. No entanto, há relato de algumas pessoas que decidiram sair de suas casas por precaução. A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta para risco alto de inundações na região até a tarde desta sexta-feira.

Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, amanheceu alagada. Jeff Botega / Grupo RBS

Conforme a régua de medição instalada na Ilha da Pintada, o nível do Rio Jacuí estava 1m88cm às 7h45min. A cota de alerta na região é de 2m, já a de inundação, 2m20cm. No entanto, hidrólogos afirmam que há diferentes níveis ao longo das ilhas, o que faz com que a haja inundações em algumas áreas antes de atingir esta marca.