Porto Alegre

Excesso de chuva
Notícia

Nível do Rio Jacuí se aproxima da cota de alerta na Ilha da Pintada e algumas vias estão inundadas

Rua Nossa Senhora da Boa Viagem começou a alagar ainda na quinta-feira

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Guilherme Milman

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