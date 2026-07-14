Porto Alegre

Partidas reprogramadas
Notícia

Neblina afeta operação do aeroporto Salgado Filho nesta terça-feira

Segundo o painel do aeroporto, seis decolagens e uma aterrissagem atrasaram; concessionária informou que não houve cancelamentos

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Kathlyn Moreira

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