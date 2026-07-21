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Muro desaba, e famílias precisam deixar residências: "É a segunda vez que isso acontece", desabafa vítima

Casas foram interditadas no bairro Cristal até que nova avaliação seja realizada no local

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Airton Lemos

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