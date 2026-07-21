Muro desaba, e famílias precisam deixar residências: "É a segunda vez que isso acontece", desabafa vítima

Duas casas foram interditadas no bairro Cristal, em Porto Alegre, após muro de contenção desabar nesta terça-feira (21). Quatro moradores precisaram deixar as residências — entre eles, um casal de idosos que foi resgatado do local.

— Não mexeu em nada na casa, mas mandaram a gente sair por segurança. É a segunda vez que isso acontece. Agora, vou ficar na casa de uma das minhas filhas — desabafa Neli dos Santos, de 78 anos, moradora da Vila Canadá há 50 anos.

Segundo o primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Márcio Fernando Siteneski, o grande volume de chuva e a infiltração de água deixaram o solo encharcado. A movimentação da terra provocou colapso de um muro de contenção situado nos fundos de uma residência, em um terreno com desnível de aproximadamente três metros.

— O solo acabou não resistindo ao grande volume de água. Houve o deslocamento da massa, que empurrou e levou ao colapso o muro de contenção — explicou o tenente.

A estrutura atingiu o muro de uma casa vizinha e colocou em risco o imóvel localizado na parte superior do terreno.

A Defesa Civil determinou a desocupação de duas residências, que só poderão voltar a ser utilizadas depois de uma avaliação técnica. Um terceiro imóvel também recebeu um aviso devido ao risco, considerado baixo, de novos danos.

Lonas foram colocadas sobre o barranco exposto para reduzir a entrada de água e evitar o agravamento da situação. Ainda segundo o tenente, as condições do solo dificultam uma avaliação definitiva da estrutura.