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Motorista perde o controle do carro e invade lavanderia no bairro Bom Fim

Estabelecimento fica na esquina das ruas Vasco da Gama e Felipe Camarão; ninguém ficou ferido

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Ian Tâmbara

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