Motorista perde o controle do carro e invade lavanderia no bairro Bom Fim

Um carro invadiu uma lavanderia no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (2). O estabelecimento fica na esquina das ruas Vasco da Gama e Felipe Camarão.

O acidente aconteceu por volta das 10h45min. No momento da colisão, havia pessoas dentro da lavanderia, mas ninguém foi atingido. A motorista do veículo também não se feriu.

Conforme as primeiras informação da Brigada Militar e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), que atendem a ocorrência, a condutora do Volvo XC 60, que vinha pela Vasco da Gama, teria perdido o controle do automóvel ao tentar fazer a curva para acessar a Felipe Camarão.

Lavanderia fica na esquina das ruas Vasco da Gama e Felipe Camarão. Ian Tâmbara / Agencia RBS

Não houve bloqueio, mas o trânsito apresentou lentidão devido ao acidente. Apesar de não ter ficado ferida, a motorista ficou abalada e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A ocorrência foi atendida e registrada por policiais do 9º Batalhão de Polícia Militar. A Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) da Polícia Civil irá investigar o caso.

Acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira. Ian Tâmbara / Agencia RBS