Porto Alegre

15 anos ao volante
Notícia

Motorista mulher mais antiga da Carris celebra profissão, mas lamenta: "Ainda tem preconceito"

Tradicional empresa de Porto Alegre tem apenas duas mulheres conduzindo ônibus atualmente

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Pietro Oliveira

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