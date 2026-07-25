Porto Alegre

15 anos ao volante
Notícia

Motorista mulher mais antiga da Carris celebra profissão: "Estamos quebrando paradigmas"

Cíntia Guterres, 54 anos, acompanha as transformações da profissão e inspira a presença feminina em uma função historicamente ocupada por homens

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Pietro Oliveira

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