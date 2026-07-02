Porto Alegre

Bairro Três Figueiras
Notícia

Motociclista morre atropelado ao tentar desviar de buraco na zona norte de Porto Alegre

Vítima de 33 anos foi atingida por veículo que trafegava no sentido contrário

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Rochane Carvalho

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