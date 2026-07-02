Motociclista morre atropelado ao tentar desviar de buraco na zona norte de Porto Alegre

A Rua Carlos Huber está bloqueada no trecho junto a Praça Joaquim Leite. Rochane Carvalho / Agência RBS

Um motociclista de 33 anos morreu atropelado na tarde desta quinta-feira (2) na zona norte de Porto Alegre. O acidente aconteceu por volta das 13h30min, na rua Carlos Huber, no bairro Três Figueiras. Ele não teve a identidade divulgada.

Segundo informações da Brigada Militar e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), o motociclista vinha da Avenida Teixeira Mendes quando foi desviar de um buraco e escorregou na pista molhada caindo na via.

Um carro que trafegava no sentindo contrário não conseguiu desviar e o atingiu. Ele morreu no local. A vítima era proprietária de uma empresa de entregas e estava trabalhando no momento.

A Rua Carlos Huber está bloqueada no trecho junto a Praça Joaquim Leite. Polícia Civil e Perícia trabalham no local.