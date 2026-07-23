"Já perdi muita coisa aqui": moradores estão em alerta após água avançar sobre ruas da Ilha da Pintada, em Porto Alegre

No início da manhã desta quinta-feira (23), quando empurrou o portão em frente à casa na Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, o soldador aposentado Daniel Portilla, 64 anos, viu uma cena a qual está habituado. A água do Rio Jacuí avançando sobre a via. Já a neta, Hermione, três anos, surpreendeu-se:
— Meu Deus, o que aconteceu com a nossa rua?
— Ela era muito pequena quando teve a outra enchente. Não tem essa lembrança que a gente tem — explica o avô, que saiu de casa para levar a menina para a escola infantil.
Criado na Região das Ilhas, Portilla viu inúmeras vezes as águas tomarem as ruas. Na enchente de 2024, precisou deixar o segundo andar da casa pela rua dos fundos. Na da frente, a agua já havia ultrapassado o portão.
— Já perdi muita coisa aqui. Sempre que começa a chuva lá para cima, a gente já começa a se preocupar. Levanta os móveis. Guarda o que pode no segundo andar — relata.
A Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, onde ele mora, é uma das primeiras a ser tomada pelas águas. A reportagem de Zero Hora conversou com moradores e eles relataram que muitas pessoas já deixaram a área de forma preventiva.
Conforme a Defesa Civil de Porto Alegre, não há necessidade de remoção das famílias neste momento, mas estão sendo montados pontos avançados de atendimento à população. O órgão emitiu um alerta de cheias na manhã desta quinta-feira para regiões ribeirinhas na Região das Ilhas, no bairro Guarujá e no extremo sul da Capital. Dois abrigos emergenciais são preparados para acolher os moradores caso seja necessário. Veja as orientações abaixo.
"Muitos saíram"
A probabilidade de que o Guaíba alcance a cota de alerta no Cais Mauá entre sexta-feira (24) e sábado (25) deixa moradores apreensivos. O padre Rudimar DalAsta, uma liderança na comunidade da Pintada, relata que muitos moradores já deixaram as casas como forma de prevenção. Outros, como Portilla, optaram por erguer os móveis.
— As pessoas estão cansadas de perder tudo. É uma cena que vimos se repetir muitas vezes — diz.
Pelas ruas da Ilha da Pintada, é possível encontrar muitas casas demolidas. A maior parte são moradores que deixaram o local após a última enchente.
— Muitos saíram, aderiram ao Compra Assistida (programa do governo federal). A população da ilha diminuiu muito. Antes eram mais de 6 mil, agora são cerca de 1,2 mil — relata o padre.
Orientações da Defesa Civil
- Evite transitar por áreas alagadas ou com acúmulo de água
- Não tente atravessar ruas, pontes ou passagens inundadas, a pé ou de veículo
- Moradores de áreas ribeirinhas e suscetíveis a alagamentos devem acompanhar os níveis dos rios e as atualizações dos órgãos oficiais
- Quem reside em área de risco deve manter documentos, medicamentos e itens essenciais organizados para uma eventual necessidade de deslocamento
- Siga as orientações da Defesa Civil e das autoridades competentes em caso de alerta ou evacuação
- Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199