"Já perdi muita coisa aqui": moradores estão em alerta após água avançar sobre ruas da Ilha da Pintada, em Porto Alegre

Daniel Potilla, 64 anos, já viu inúmeras vezes as águas tomarem as ruas da Ilha da Pintada. Leticia Mendes / Grupo RBS

No início da manhã desta quinta-feira (23), quando empurrou o portão em frente à casa na Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, na Ilha da Pintada, o soldador aposentado Daniel Portilla, 64 anos, viu uma cena a qual está habituado. A água do Rio Jacuí avançando sobre a via. Já a neta, Hermione, três anos, surpreendeu-se:

— Meu Deus, o que aconteceu com a nossa rua?

— Ela era muito pequena quando teve a outra enchente. Não tem essa lembrança que a gente tem — explica o avô, que saiu de casa para levar a menina para a escola infantil.

Criado na Região das Ilhas, Portilla viu inúmeras vezes as águas tomarem as ruas. Na enchente de 2024, precisou deixar o segundo andar da casa pela rua dos fundos. Na da frente, a agua já havia ultrapassado o portão.

— Já perdi muita coisa aqui. Sempre que começa a chuva lá para cima, a gente já começa a se preocupar. Levanta os móveis. Guarda o que pode no segundo andar — relata.

A Rua Nossa Senhora da Boa Viagem, onde ele mora, é uma das primeiras a ser tomada pelas águas. A reportagem de Zero Hora conversou com moradores e eles relataram que muitas pessoas já deixaram a área de forma preventiva.

Conforme a Defesa Civil de Porto Alegre, não há necessidade de remoção das famílias neste momento, mas estão sendo montados pontos avançados de atendimento à população. O órgão emitiu um alerta de cheias na manhã desta quinta-feira para regiões ribeirinhas na Região das Ilhas, no bairro Guarujá e no extremo sul da Capital. Dois abrigos emergenciais são preparados para acolher os moradores caso seja necessário. Veja as orientações abaixo.

Padre Rudimar é uma liderança na região e acompanha a situação das cheias. Leticia Mendes / Grupo RBS

"Muitos saíram"

A probabilidade de que o Guaíba alcance a cota de alerta no Cais Mauá entre sexta-feira (24) e sábado (25) deixa moradores apreensivos. O padre Rudimar DalAsta, uma liderança na comunidade da Pintada, relata que muitos moradores já deixaram as casas como forma de prevenção. Outros, como Portilla, optaram por erguer os móveis.

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— As pessoas estão cansadas de perder tudo. É uma cena que vimos se repetir muitas vezes — diz.

Pelas ruas da Ilha da Pintada, é possível encontrar muitas casas demolidas. A maior parte são moradores que deixaram o local após a última enchente.

— Muitos saíram, aderiram ao Compra Assistida (programa do governo federal). A população da ilha diminuiu muito. Antes eram mais de 6 mil, agora são cerca de 1,2 mil — relata o padre.

Orientações da Defesa Civil