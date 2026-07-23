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"Já perdi muita coisa aqui": moradores estão em alerta após água avançar sobre ruas da Ilha da Pintada, em Porto Alegre

População da comunidade teria caído de mais de 6 mil para cerca de 1,2 mil após sucessivas enchentes, conforme liderança local

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Leticia Mendes

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