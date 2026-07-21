Porto Alegre

Bairro Mário Quintana
Notícia

Incêndio destrói quarto de motel na Avenida Manoel Elias, em Porto Alegre

Conforme a Polícia Civil, um homem, que estava sozinho no cômodo, fugiu

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