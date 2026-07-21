Incêndio destrói quarto de motel na Avenida Manoel Elias, em Porto Alegre

A Polícia Civil investiga as circunstâncias de um incêndio que destruiu o quarto de um motel na Avenida Manoel Elias, no bairro Mário Quintana, em Porto Alegre. O caso ocorreu por volta das 4h desta terça-feira (21).
Informações preliminares indicam que um homem estava sozinho no quarto no momento do incêndio e fugiu. A Brigada Militar realiza buscas na região para tentar encontrá-lo.
O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e ninguém ficou ferido. Conforme a Polícia Civil, as chamas podem ter provocado danos na estrutura do prédio e o local será avaliado para entender se há risco de desabamento.
Ainda não há detalhes sobre o que deu início ao fogo. A Polícia Civil tenta esclarecer se a causa do incêndio foi criminosa ou não.