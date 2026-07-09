Incêndio atinge prédio na Rua dos Andradas, em Porto Alegre 

Um incêndio atingiu um prédio na Rua dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre, na tarde desta quinta-feira (9). O imóvel fica próximo à Praça da Alfândega.

Segundo o tenente-coronel Luiz Gustavo da Silva Locke, do 1º Batalhão de Bombeiro Militar, o fogo começou no 13º andar do Edifício Boston, na área da casa de máquinas —responsável pelo funcionamento do elevador. Seis pessoas foram resgatadas.

— Os andares foram tomados por fumaça, e as pessoas subiram para o terraço. Retiramos algumas com máscaras sobressalentes e outras utilizando a autoescada — afirmou o comandante.





Após o resgate, as vítimas passaram por avaliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por inalarem fumaça. Depois da avaliação médica, foram liberadas.

O incêndio foi controlado pelos bombeiros e, por volta das 18h, não havia mais risco de propagação das chamas.

A suspeita inicial da equipe de manutenção do Edifício Boston é de que o incêndio possa ter sido provocado por um curto-circuito no motor da casa de máquinas do elevador. A causa oficial, no entanto, ainda será investigada pelos órgãos responsáveis.

"Começaram a me chamar: 'Fogo'"

Quem acompanhou a ocorrência relatou momentos de apreensão e movimentação intensa na Rua dos Andradas. O vendedor Wellington, que descansava durante o intervalo de trabalho em uma loja próxima, contou que foi acordado pelos colegas ao perceberem a fumaça.

— Eu estava dormindo no intervalo. Começaram a me chamar: "Fogo, fogo". Quando saí, já estava aquela fumaceira — relatou.

A vendedora Giovanna Belomo disse que a fumaça e a chegada das equipes de resgate atraíram dezenas de curiosos e provocaram bloqueios momentâneos na via.

— Começou a fumaça, o pessoal começou a sair de dentro e logo chegou o primeiro caminhão dos bombeiros. O pessoal ficou parado olhando e deu um tumultozinho, porque todo mundo é curioso — afirmou.

Durante a ação, o Corpo de Bombeiros também destacou que o acesso criado recentemente pela prefeitura na Rua dos Andradas facilitou a chegada das viaturas, especialmente da autoescada.

Participaram da operação equipes do 1º Batalhão de Bombeiro Militar, da Estação Açorianos, do trem de socorro e do Batalhão de Busca e Salvamento.