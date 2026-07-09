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Notícia

Incêndio atinge prédio na Rua dos Andradas, em Porto Alegre 

Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas; seis pessoas foram resgatadas

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Airton Lemos

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