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Notícia

Incêndio atinge o Colégio Farroupilha, em Porto Alegre

Fogo destruiu uma sala de aula e causou danos parciais em outra. Ninguém ficou ferido

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