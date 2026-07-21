Incêndio atinge o Colégio Farroupilha, em Porto Alegre

Um incêndio atingiu o Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, na madrugada desta terça-feira (21). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h20min, e as chamas já foram controladas — os trabalhos foram concluídos por volta das 9h.

O fogo atingiu o quarto andar de um prédio nos fundos da instituição, com entrada pela Rua Matias José Bins, no bairro Três Figueiras. Conforme os bombeiros, o incêndio começou em uma sala de recreação, onde há tatames no chão, que ficou totalmente destruída. A sala ao lado sofreu danos parciais.

Havia apenas um funcionário no colégio no momento em que o fogo começou. Ele não se feriu e relatou não ter conseguido se aproximar do local do incêndio devido ao forte cheiro da fumaça.

Dois caminhões do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. A Rua Matias José Bins chegou a ser totalmente bloqueada para auxiliar no serviço de controle do incêndio, mas foi liberada por volta das 9h.

Até o momento, não há detalhes sobre o que deu início as chamas.

Em nota, o Colégio Farroupilha ressaltou que a instituição está em período de recesso escolar e afirmou que o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) está em situação regular. Leia na íntegra.

Incêndio atingiu salas no quarto andar da instituição. Eduardo Mortari / Arquivo Pessoal

Colégio Farroupilha

Com 140 anos, o Colégio Farroupilha é um dos mais tradicionais de Porto Alegre. Fundada em 1886, a instituição é mantida pela entidade Deutscher Hilfsverein (Sociedade Beneficente Alemã). Atualmente, tem mais de 3 mil alunos.

O que diz a instituição

Um incêndio atingiu o Colégio Farroupilha, no bairro Três Figueiras, na madrugada desta terça-feira (21). O fogo, iniciado no andar superior de um dos prédios da instituição, atualmente em obras, onde fica um espaço para ginástica, foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. A causa das chamas ainda está sendo apurada.

O incidente ocorreu fora do horário de funcionamento, durante o período de recesso escolar. Não havia pessoas no local e não houve feridos.