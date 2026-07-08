Porto Alegre

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Notícia

Hotel dentro do aeroporto de Porto Alegre será inaugurado ainda neste ano; veja como deve ficar

Empreendimento da rede Laghetto terá 179 apartamentos. Inicialmente abrirá em soft opening (período de testes). Essa fase deverá seguir até maio de 2027, mas o público poderá se hospedar normalmente

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Mathias Boni

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