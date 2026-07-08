Hotel dentro do aeroporto de Porto Alegre será inaugurado ainda neste ano; veja como deve ficar

O hotel que está sendo construído dentro da área do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, abrirá as portas ainda em 2026. Conforme a rede Laghetto Hotéis, administradora do empreendimento, a inauguração ocorrerá entre outubro e novembro deste ano.

Inicialmente, o Laghetto Stilo Aeroporto POA, nome do empreendimento, abrirá em soft opening (período de testes). Essa fase deverá seguir até maio de 2027, quando então deverão ser concluídos todos os trabalhos, que passará a operar em sua capacidade plena.

Já durante a fase de soft opening, o público poderá se hospedar no hotel normalmente. Contudo, alguns andares, e espaços como a academia, ainda estarão sendo finalizados.

O hotel, que terá 179 apartamentos, fica bem em frente ao terminal de passageiros do Salgado Filho. O projeto é resultado de uma parceria com a Fraport Brasil, concessionária do aeroporto.

— É o primeiro hotel a ser instalado dentro da área do aeroporto, para nós é a realização de um sonho. Começamos a projetar o hotel em 2014, e a parceria com a Fraport foi fundamental para que a gente conseguisse finalmente tirar esse projeto do papel — afirma Luís Paulo Dyundi, gerente de novos negócios da Laghetto.

O empreendimento integra a linha Stilo, segmento premium da Rede Laghetto. O total do investimento está previsto para chegar a aproximadamente R$ 65 milhões.

— A cessão da área para a construção de um hotel está alinhada ao objetivo de diversificar os empreendimentos próximos ao aeroporto e contribuir com a economia da região, e atrelada à confiança e credibilidade do parceiro. A iniciativa se soma a outros projetos estratégicos, como a instalação do complexo de eventos operado pela Fly 51 e o uso do TPS 2 (o antigo terminal) para exposição da mostra Casa Cor RS. São exemplos do compromisso da Fraport Brasil com o crescimento e a valorização da região, conectando o sítio aeroportuário à população e à cidade — destaca Rodrigo Vieira de Sousa, diretor comercial da Fraport Brasil.

No último de seus 13 andares, o hotel terá um rooftop com bar e restaurante, com uma vista panorâmica do Guaíba e do próprio aeroporto. O espaço será aberto também ao público externo, não só aos hóspedes, e já será inaugurado na fase de soft opening do hotel.

— A localização do hotel é estratégica, vai oferecer praticidade e todo o conforto possível para os viajantes que passam pelo Salgado Filho. Além disso, também vai disponibilizar atrativos para o público em geral, como o restaurante do rooftop, serviços de café da manhã, almoço e jantar, e ainda terá espaços para convenções, reuniões e outros eventos corporativos — acrescenta Luís Paulo Dyundi.