Homem de 28 anos morre ao colidir com poste na freeway, em Porto Alegre

Vítima foi encontrada sem vida dentro do carro após colidir com um poste na freeway. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Um homem de 28 anos morreu no início da manhã desta segunda-feira (6) ao perder o controle do veículo e bater em um poste na freeway, na zona norte de Porto Alegre. O acidente aconteceu na altura do km 92 da rodovia, no sentido Capital-Litoral.

A vítima, identificada como Leonardo Taffarel de Cesar, conduzia um Fiesta quando saiu da pista e bateu de frente no poste. A ocorrência foi próximo do controlador de velocidade, antes da alça para a BR-116.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, indícios apontam que ele teria dormido ao volante e estava sem cinto de segurança. Houve um princípio de incêndio no veículo após a colisão, mas a vítima já estava sem vida.

O trânsito foi bloqueado na faixa da direita para atendimento da ocorrência, mas foi foi liberado por volta das 8h30min.

Ocorrência no mesmo trecho

Um outro acidente foi registrado nas proximidades, mas no sentido contrário da via, envolvendo carro e motocicleta. Foi entre Porto Alegre e Cachoeirinha, próximo ao acesso da Avenida Assis Brasil.