Porto Alegre

Zona Norte
Notícia

Homem de 28 anos morre ao colidir com poste na freeway, em Porto Alegre

Acidente aconteceu na altura do km 92, no sentido Capital-Litoral

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Ian Tâmbara

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