Porto Alegre

Entrevista na Gaúcha
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Guarda Municipal vai analisar conduta de agente após impasse com ONG no Viaduto da Conceição

Imagens de câmeras corporais serão avaliadas após atrito sobre local de distribuição de refeições; corporação nega necessidade de autorização prévia para a entrega dos alimentos

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Kathlyn Moreira

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